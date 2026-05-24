Juventud vs Experiencia: ¿Quién se queda con el trofeo?

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Llegó el último partido del certamen. River y Belgrano se enfrentarán este domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para definir quién levantará el trofeo y se consagrará campeón del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
De acuerdo con el reglamento del torneo, la condición de local quedó determinada para River por haber finalizado mejor ubicado en la Tabla de su Zona (2°B) en comparación con Belgrano (5°B). El encuentro contará con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, asistido por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso, mientras que Luis Lobo Medina y Pablo Gualtieri serán el cuarto y quinto árbitro respectivamente. En las cabinas tecnológicas, Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR, acompañado por Salomé Di Iorio como AVAR.
El partido deparará un interesante choque de realidades futbolísticas. Por el lado de River, el director técnico Eduardo Coudet se encuentra ante el desafío de rearmar el equipo debido a un plantel plagado de lesiones, lo que lo obliga a buscar en las divisiones juveniles a futbolistas que le aporten nuevas fuerzas al juego. En la vereda de enfrente se parará un experimentado Belgrano de Ricardo Zielinski, que cuenta con una base sólida llena de jugadores de trayectoria que regresaron a la institución para afrontar estas instancias.
En caso de que se registre una igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se estipula que se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15). De persistir el empate tras la prórroga, el campeón se definirá mediante una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones vigentes del Reglamento General de la AFA.