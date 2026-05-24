domingo, 24 de mayo de 2026

Franco Colapinto largará P10 en Canadá


deportes

Con George Russell en la pole position y Kimi Antonelli completando la primera fila para Mercedes, se definió el orden de largada en el Circuito Gilles-Villeneuve. En una jornada marcada por el mal tiempo que obliga a cambiar las estrategias, el argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación, accedió a la Q3 y se aseguró la P10 de partida.


Se definió el orden de largada para la carrera del domingo en el Gran Premio de Canadá. En una sesión donde el mal tiempo (nublado y frío) se convirtió en el factor clave y obligó a los equipos a cambiar por completo sus estrategias para la competencia, Mercedes continuó dominando la categoría: George Russell se quedó con la pole position en el Circuito Gilles-Villeneuve y su compañero Kimi Antonelli completará la primera fila de salida en la P2.

La gran novedad de la jornada para el público argentino fue la labor de Franco Colapinto al mando de su Alpine. El piloto albiceleste tuvo un rendimiento destacado que le permitió meterse en la instancia definitiva de la Q3, finalizando en la décima posición (P10) de la clasificación general. Detrás de la primera línea de Mercedes, el clasificador de los diez mejores se completó con Lando Norris (McLaren) en P3, Oscar Piastri (McLaren) en P4, Lewis Hamilton (Ferrari) en P5, Max Verstappen (Red Bull) en P6, Isack Hadjar (Red Bull) en P7, Charles Leclerc (Ferrari) en P8 y Arvid Lindblad (Racing Bulls) en la P9.

El GP de Canadá se larga desde las 17:00. Se esperan lluvias para la competencia,

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