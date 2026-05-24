Franco Colapinto largará P10 en Canadá

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Se definió el orden de largada para la carrera del domingo en el Gran Premio de Canadá. En una sesión donde el mal tiempo (nublado y frío) se convirtió en el factor clave y obligó a los equipos a cambiar por completo sus estrategias para la competencia, Mercedes continuó dominando la categoría: George Russell se quedó con la pole position en el Circuito Gilles-Villeneuve y su compañero Kimi Antonelli completará la primera fila de salida en la P2.
La gran novedad de la jornada para el público argentino fue la labor de Franco Colapinto al mando de su Alpine. El piloto albiceleste tuvo un rendimiento destacado que le permitió meterse en la instancia definitiva de la Q3, finalizando en la décima posición (P10) de la clasificación general. Detrás de la primera línea de Mercedes, el clasificador de los diez mejores se completó con Lando Norris (McLaren) en P3, Oscar Piastri (McLaren) en P4, Lewis Hamilton (Ferrari) en P5, Max Verstappen (Red Bull) en P6, Isack Hadjar (Red Bull) en P7, Charles Leclerc (Ferrari) en P8 y Arvid Lindblad (Racing Bulls) en la P9.
El GP de Canadá se larga desde las 17:00. Se esperan lluvias para la competencia,