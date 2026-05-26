Qué dice la encíclica del Papa sobre la IA

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En el texto, el Papa advierte sobre los riesgos de un desarrollo tecnológico sin control ético y propone aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia para que la inteligencia artificial sirva al bien común y no se convierta en un instrumento de poder en manos de unos pocos.
"En la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de ser oscurecida por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, preservando con amor esa magnífica humanidad que nos fue dada y mostrada en su plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás reemplazar en todo su esplendor", escribe León XIV en su primera encíclica, de 231 páginas, dividida en cinco capítulos.
La dimensión antropológica es una constante a lo largo de la encíclica, que es, en efecto, un documento social, pero donde la sociedad no es otra cosa que el hogar en el que la humanidad puede ser ella misma y florecer. Desde el individuo, pasando por la familia -piedra angular de la sociedad-, hasta las estructuras que posibilitan la vida social, como la economía y la política.
La encíclica plantea que la humanidad se encuentra ante una "elección decisiva", representada por dos imágenes bíblicas: construir una nueva "torre de Babel", basada en el orgullo y la eficiencia que deshumaniza, o "reconstruir Jerusalén", una sociedad fraterna edificada sobre la responsabilidad compartida y el diálogo.
El Papa alerta de que la primera elección no es entre un "sí" o un "no" a la tecnología, sino sobre el modelo de sociedad que se desea construir.
Un poder en manos de unos pocos
El punto de referencia de la encíclica, firmada en el 135º aniversario de Rerum novarum, es León XIII, quien dio un "nuevo impulso" a la doctrina social de la Iglesia, llamada hoy a afrontar el hecho de que "la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando el mundo".
"Cada generación hereda la tarea de dar forma a su propio tiempo, pero cada época se enfrenta al riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto", escribe el Papa, quién señala que para afrontar el desafío de la revolución digital, se necesitan "instrumentos normativos adecuados", pero, sobre todo: "Debemos preguntarnos con realismo quién ostenta este poder hoy en día y con qué fines lo utilizan". AICA