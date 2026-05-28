Las dunas del Nihuil dejaron huella en el Desafío Ruta 40 YPF

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Las dunas del Nihuil fueron las grandes protagonistas de la tercera etapa del Desafío Ruta 40 YPF, en una jornada intensa y exigente que marcó el esperado regreso de la competencia a San Rafael, Mendoza, después de una década. Los competidores enfrentaron un recorrido desafiante entre arena y navegación, ofreciendo un espectáculo de primer nivel en una de las zonas más emblemáticas del rally raid en el país.
Dunas, nieve, caminos veloces, ríos secos, golpes de escena. La tercera jornada de competencias del Desafío Ruta 40 YPF tuvo de todo. Lo único que no cambió fue el nombre del líder entre las motos: Daniel Sanders (Red Bull KTM Rally Factory) ganó su tercera etapa consecutiva y se escapa adelante, mientras que en autos Henk Lategan y Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) tomaron la punta. Mañana, la carrera regresa a San Juan.
El segundo día del Desafío Ruta 40 YPF 2026 en territorio mendocino fue una verdadera fiesta. Tanto en las emblemáticas dunas del Desierto del Nihuil como en los alrededores del Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad de San Rafael, donde al igual que ayer, una multitud se acercó a conocer a sus ídolos y disfrutar de todo el color del campamento de la carrera. La competencia disputó la tercera etapa, la cual tuvo inicio y final en San Rafael luego de recorrer un total de 575 kilómetros, de los cuales 409 fueron cronometrados.
Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) se mantiene imbatible en DR40. El piloto australiano tuvo que abrir camino en las dunas pero eso no le impidió quedarse con la victoria y llegar 58 segundos por delante de Luciano Benavides (Red Bull KTM Rally Factory) ¡logrando un doblete para KTM! El argentino fue más rápido que el australiano, pero la bonificación de tiempo de 2m50s de Sanders le permitió terminar por delante. El rider del Monster Energy Honda, Tosha Schareina quedó a 2m37s y completó el podio del día. El español se mantiene segundo a 13m38s de la punta y 2m20s por delante de Benavides.
Sin dudas, uno de los grandes atractivos de esta 13° edición era el cruce de las dunas del Nihuil, que causaron estragos en la categoría Ultimate. Carlos Sainz (Ford Racing), con una correa rota, debió abandonar. Además, una colisión entre Lucas Moraes (The Dacia Sandriders) y quien era líder de la carrera, Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA), sentenció las aspiraciones de ambos ya que provocó el abandono de los dos corredores. Por el contrario, Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) completó una gran jornada al ganar la especial -por primera vez en el Desafío Ruta 40- y se convirtió en el nuevo líder del clasificador general en Ultimate.