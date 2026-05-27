Desafío Ruta 40 YPF: ¿Qué neumáticos equipa a gran parte de los competidores?

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BFGoodrich está presente en el Desafío Ruta 40 YPF 2026, competencia que se está disputando del 24 al 29 de mayo entre las provincias de San Juan y Mendoza, y que marcará la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). En esta edición, la carrera alcanzó un récord histórico de 151 inscriptos y contará con la presencia de los mejores pilotos y equipos del mundo.
La marca estará nuevamente presente como proveedora de neumáticos de gran parte de los vehículos que competirán en las categorías Ultimate, Stock, Challenger y SSV, consolidando su posición como una de las referencias técnicas más importantes dentro del rally raid internacional.
BFGoodrich llega al Desafío Ruta 40 luego de un sólido comienzo de temporada en el Campeonato Mundial. En la fecha más reciente disputada en Portugal, Sébastien Loeb consiguió la victoria junto al equipo Dacia utilizando neumáticos BFGoodrich. Además, la edición anterior del Desafío Ruta 40 también quedó en manos de un vehículo equipado por la marca, reafirmando su historial de rendimiento y confiabilidad en las competencias más exigentes del calendario.
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de Kevin Benavides, embajador de BFGoodrich Argentina, quien dará un paso trascendental en su carrera al debutar en la categoría Ultimate del W2RC. El piloto argentino competirá por primera vez entre los prototipos de máxima categoría a bordo de una Toyota Hilux GR, utilizando neumáticos BFGoodrich, del equipo Overdrive Racing, acompañado por el navegante sanjuanino Lisandro Sisterna.
Benavides llega al Desafío Ruta 40 tras haber ganado recientemente el South American Rally Race (SARR) en la categoría UTV utilizando neumáticos BFGoodrich KDR3, y ahora enfrentará a algunas de las máximas figuras del rally mundial, como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb y Yazeed Al-Rajhi.
“El Desafío Ruta 40 representa una instancia clave dentro del calendario mundial de rally raid y un escenario ideal para seguir validando nuestras tecnologías en condiciones extremas. Competencias de este nivel nos permiten continuar evolucionando nuestros neumáticos y trasladar toda esa experiencia al desarrollo de productos para nuestros usuarios”, afirmó Carlos Spinazzola, responsable de Marketing-Producto de BFGoodrich Argentina.
Neumáticos BFGoodrich en el Desafío Ruta 40 YPF 2026
Al tratarse de una fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid, los equipos utilizarán los neumáticos más avanzados desarrollados por BFGoodrich para competición off-road:
• BFGoodrich All-Terrain T/A KDR3 & EVO 2.0
La mayoría de los vehículos de la categoría Ultimate (incluyendo prototipos de Ford, Dacia y Toyota) utilizarán los neumáticos 37X12,5 R17 KDR3, y en algunos casos la evolución 2.0, desarrollados específicamente para afrontar terrenos extremos de alta velocidad, piedra y arena. Este modelo representa la evolución más reciente de BFGoodrich en rally raid, combinando resistencia, tracción y estabilidad para las exigencias de las competencias internacionales.
• BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+
En la categoría Stock, vehículos como Toyota y Land Rover equiparán neumáticos 35X12,5 R17 KDR2+, diseñados para ofrecer durabilidad y alto desempeño.
• BFGoodrich Baja T/A KR2 y KDR3 SXS
Las categorías Challenger y SSV, donde compiten prototipos livianos y vehículos UTV, utilizarán neumáticos BFGoodrich Baja T/A KR2 y BFGoodrich All-Terrain T/A KDR3 SXS en medida 32X9,5 R15. Estos modelos fueron desarrollados específicamente para vehículos side-by-side y rally cross-country, ofreciendo tracción, absorción de impactos y resistencia en etapas de alta exigencia.
• BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM3 SSV
Las restantes categorías de UTV también contarán con participantes equipados con la versión SSV del emblemático BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3. Con más de 10 años de trayectoria, este neumático se ha consolidado como una opción versátil y confiable, elegida en competencias de rally raid tanto a nivel local como internacional.
Con décadas de experiencia en el automovilismo todoterreno y una presencia histórica en las competencias más importantes del mundo, BFGoodrich afronta el Desafío Ruta 40 YPF 2026 reafirmando su compromiso con el desarrollo tecnológico, la competición y el alto rendimiento off-road.