Nueva función de Cine por la Identidad

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Las Abuelas de Plaza de Mayo invitan a una nueva función del ciclo Cine por la Identidad con la proyección de "Nuestra tierra", de Lucrecia Martel, el jueves 4 de junio a las 18:00, en Casa por la Identidad, del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), en Av del Libertador 8151, CABA. Martel estará presente en la charla posterior a la proyección, con el periodista Manuel Barrientos, que abrirá preguntas al público presente.
La película de Martel aborda el juicio por el crimen de Javier Chocobar -comunero indígena chuschagasta asesinado en 2009 en el marco de una disputa de tierras en Tucumán- y amplía la mirada hacia los siglos de despojo sufridos por las comunidades indígenas en esa provincia. Martel se centra en el asesinato del cacique Chocobar y el reclamo territorial de la comunidad, a partir de un archivo construido durante más de una década entre registros judiciales, materiales encontrados y testimonios. Lejos de ordenar esos elementos en una verdad cerrada, los hace chocar, evidenciando cómo el sentido se construye y se disputa. “No se limita a reconstruir un hecho, sino que pone en crisis las herramientas con las que solemos entenderlo”, dijo, y confirma su mantra: volver al cine una forma de pensar más que de explicar señalan los organizadores.
El ciclo “Cine por la Identidad” se realiza una vez por mes, con entrada libre y gratuita, con el acompañamiento del Banco Provincia. La próxima función será el viernes 3 de julio a las 18:00 con la proyección de "El Agente secreto", nominada al Oscar como mejor película extranjera.