Calvin Klein abre una nueva tienda en Unicenter

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Calvin Klein anuncia la apertura de su nueva tienda Calvin Klein Lifestyle en Unicenter Shopping, en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
La nueva tienda Calvin Klein se encuentra ubicada en el local 1.162 de la planta baja de dicho shopping. En sus 130 metros cuadrados ofrece una gama completa de ropa femenina y masculina de las líneas Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, así como también accesorios y calzados.
La tienda responde al concepto "Chalk", ya un clásico de la marca, que se caracteriza por su paleta off white con toques de madera y sisal que le da un look más cálido, iluminado y moderno. Reafirmando este concepto, se mantienen materialidades como el acero para crear un contraste industrial y aportar a una arquitectura más limpia y actual.
Desde Calvin Klein impulsan un estilo minimalista donde las prendas y las imágenes de sus referentes, como Jung Kook, Dakota Johnson y Raphinha en esta temporada, se destacan como protagonistas de cada espacio.
La apertura de la tienda en Unicenter se suma a las tiendas de Córdoba, de Buenos Aires, a la recientemente inaugurada de Rosario y a su canal de venta calvinklein.ar, consolidando la apuesta de Calvin Klein por ofrecer un espacio donde ofrecer artículos que reflejan la estética por la que es reconocida la marca a nivel global.
Sobre Calvin Klein: una de las principales marcas globales de moda y estilo de vida del mundo, fundada en Nueva York en 1968. Definida por un estilo de vida conectado con la cultura, la distintiva estética moderna de la marca inspira su enfoque en el diseño de productos icónicos y en una narrativa de marca influyente. A través de categorías como ropa interior, denim, apparel, accesorios, hogar y fragancias, Calvin Klein crea piezas esenciales que trasladan sus raíces de la moda estadounidense a una audiencia internacional. Las ventas globales de Calvin Klein alcanzaron aproximadamente los 9 mil millones de dólares en 2025. La empresa está presente en el mercado argentino desde 2017 y cuenta con seis tiendas y su canal de venta online local calvinklein.ar