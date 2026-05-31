Seguros para bicicletas: crecen las pólizas online

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La micromovilidad pasó de ser un fenómeno a convertirse en una verdadera revolución urbana. En las principales ciudades del país, cada vez más personas eligen la bicicleta o el monopatín eléctrico como medio de transporte cotidiano, impulsadas por la necesidad de ahorrar tiempo y dinero, pero también por una creciente conciencia ambiental. Y junto con este cambio de hábitos, avanza otro mercado que gana protagonismo: el de los seguros para movilidad personal.
Según datos de La Segunda Seguros, durante 2025, se emitieron más de 600 pólizas, -manteniendo la tendencia de los años anteriores- por un monto promedio de $400.000. Por su parte, el 85% de las pólizas emitidas estuvo orientado a bicicletas recreativas, mientras que un 9,1% correspondió a bicicletas utilizadas para delivery mientras que los seguros para bicicletas eléctricas y monopatines aún representan una porción menor del mercado, aunque muestran un crecimiento progresivo. Además, el 47% de las contrataciones fue realizada por personas de entre 31 y 45 años, de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Las aseguradoras encontraron en este cambio cultural una oportunidad inédita. El aumento sostenido del uso de vehículos de movilidad personal, acompañado por políticas públicas que promueven formas de transporte sustentables, impulsó el desarrollo de coberturas específicas adaptadas a las nuevas necesidades urbanas. Actualmente existen pólizas que van desde la protección básica contra robo total hasta coberturas integrales que incluyen incendio, destrucción total por accidente, accidentes personales y responsabilidad civil.
“El valor mensual de asegurar una bicicleta o un monopatín oscila entre $1.500 y $2.000 por cada $100.000 de suma asegurada, con vigencia semestral. El monto total se define mediante factura de compra o presupuesto oficial emitido por una bicicletería, garantizando transparencia en la operación. Este tipo de propuestas tiene gran aceptación entre usuarios de entre 18 y 40 años, que ven en la movilidad personal no solo una forma de trasladarse, sino también un estilo de vida”, explicó Juan Manuel Serrano, líder de Riesgos Varios Suscripción de La Segunda Seguros.
A diferencia de un auto o una moto, estos medios de transporte requieren una lógica distinta de protección. La exposición al robo, los daños ocasionados por accidentes o la posibilidad de afectar a terceros forman parte de los riesgos cotidianos de quienes circulan diariamente en bicicleta o monopatín. Frente a este escenario, los seguros para movilidad personal surgen como una respuesta moderna y flexible a una nueva manera de moverse en la ciudad. El crecimiento del segmento también refleja un cambio de mentalidad en los consumidores. Hoy se priorizan pólizas simples, ágiles y completamente digitales. “Los usuarios buscan contratar de manera rápida, con vigencias cortas y cobertura inmediata. Las plataformas digitales permiten cotizar, contratar y gestionar sin intermediarios. En un contexto donde la inmediatez es fundamental, el seguro se transforma en un aliado invisible pero indispensable”, agregaron desde La Segunda.
El auge de los seguros para bicicletas y monopatines acompaña así el crecimiento de la movilidad sustentable y redefine la manera en que las personas piensan su seguridad cotidiana. En ciudades cada vez más dinámicas, proteger estos vehículos significa también proteger el estilo de vida que representan: libertad, conciencia ambiental y movimiento.