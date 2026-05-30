¿Quiénes son los futbolistas citados para defender el título?

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La Selección argentina oficializó la nómina definitiva para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni definió a los 26 futbolistas elegidos que viajarán con el objetivo de buscar la revalidación de la corona obtenida en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
La lista completa de los convocados por el director técnico está compuesta por los siguientes futbolistas:
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.
Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.
Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.
Sedes y rivales en la fase de grupos
El camino del campeón del mundo en la primera instancia del torneo internacional ya tiene su hoja de ruta marcada por la variedad climática y los trayectos extensos. Las ciudades que visitará la Selección argentina durante la fase de grupos serán Kansas City y Dallas, dos sedes muy distintas entre sí que le depararán al conjunto nacional un arranque con recorridos largos.
En cuanto al plano estrictamente deportivo, el fixture de los dirigidos por Scaloni quedó determinado de la siguiente manera: la Albiceleste se enfrentará ante Argelia en la fecha 1, se medirá frente a Austria en la fecha 2 y cerrará su participación en la zona contra Jordania en la fecha 3 de la fase de grupos.