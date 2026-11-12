"O actuamos o nos asamos": El duro cruce del titular de la ONU contra el lobby petrolero

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Durante una jornada atravesada por desacuerdos en torno a la financiación para la adaptación, el titular de la ONU acusó a las naciones contaminantes de retrasar la acción ambiental y lanzó una contundente advertencia ante el plenario: “El planeta se está calentando. El reloj avanza. Es el momento de la verdad: o actuamos o nos asamos”. En esa línea, recordó que, aun con la plena implementación de los planes nacionales vigentes, el mundo se encamina hacia un calentamiento superior a los 2,5 °C para finales de siglo, aunque aclaró que superar el umbral de 1,5 °C exige redoblar los esfuerzos: “La ciencia no nos dice que nos rindamos. Nos dice que luchemos más duro”.
Para asistir a los países en desarrollo que afrontan las peores consecuencias de una crisis que apenas contribuyeron a generar, Guterres propuso un "pacto de justicia climática" estructurado en cuatro prioridades: acelerar el abandono de los combustibles fósiles ampliando las energías renovables con protección laboral; fortalecer los sistemas de alerta temprana y adaptación para poblaciones vulnerables; garantizar financiación climática asequible por parte de los países ricos; y reforzar la cooperación internacional para superar barreras comerciales y tecnológicas. “No podemos exigir a los países que transformen sus economías mientras les negamos los medios para hacerlo”, sostuvo el diplomático.
Asimismo, el Secretario General apuntó directamente contra los intereses del sector hidrocarburífero, al que acusó de distorsionar la evidencia científica y frenar las políticas ambientales. “Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios. Los dinosaurios no tenían un lobby. Los combustibles fósiles, sí”, afirmó ante la asamblea. Para graficar la asimetría financiera, contrastó los 95.000 millones de dólares de ganancias trimestrales obtenidas por las nueve mayores petroleras del mundo frente a los cerca de 600 millones recibidos por el fondo internacional destinado a paliar pérdidas y daños climáticos en naciones vulnerables, un monto que equivale a apenas 14 horas de beneficios de dichas empresas. “Los países contaminantes deben pagar”, sentenció Guterres entre ovaciones.