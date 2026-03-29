Alerta tránsito: cortarán la Autopista Illia y Cantilo

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El cierre total sentido norte comenzará este lunes a las 22:00 y se extenderá por ocho horas. El Gobierno porteño dispuso desvíos por Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que el tránsito pesado del Paseo del Bajo será derivado a la Costanera.
El gobierno porteño informa que se producirá un Corte total en AU Illia y Av. Cantilo sentido norte.
El lunes 30 marzo, desde las 22:00 y durante 8 horas, la Autopista Illia sentido norte y la Av. Cantilo estarán cerradas por trabajos en la estructura del nuevo Puente Labruna. Las vías alternativas para circular son Av. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador.
Además, el tránsito pesado del Paseo del Bajo sentido norte se desviará hacia Av. Costanera para incorporarse a Av. Cantilo después del Puente Labruna. Señalan también que continúa cerrada la salida de Av. Cantilo a Av. Udaondo hasta mediados de abril. Hacia el centro, la Autopista Illia y la Av. Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal.