sábado, 21 de marzo de 2026

El estado del Tiempo


sociedad

Pronóstico para este sábado 21 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy indica una jornada marcada por la inestabilidad en el Área Metropolitana.

Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 24°.

Evolución del tiempo: La jornada en la Ciudad comienza con alerta por tormentas fuertes y chaparrones aislados para la tarde. Las condiciones climáticas tienden a estabilizarse hacia el cierre del día con cielo parcialmente nublado.

SMN.
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