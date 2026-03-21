El estado del Tiempo

sociedad
Pronóstico para este sábado 21 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy indica una jornada marcada por la inestabilidad en el Área Metropolitana.
Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 24°.
Evolución del tiempo: La jornada en la Ciudad comienza con alerta por tormentas fuertes y chaparrones aislados para la tarde. Las condiciones climáticas tienden a estabilizarse hacia el cierre del día con cielo parcialmente nublado.
SMN.