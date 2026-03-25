Alertan por falta de controles sobre productos de nicotina

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Sociedades científicas y ONGs denuncian que la ausencia de respuesta oficial favorece la proliferación de nuevas formas de consumo de productos de tabaco y/o nicotina en las nuevas generaciones.
Más de diez organizaciones nucleadas en la Red Federal de Activismo por el Control del Tabaco y Nicotina expresan su preocupación ante la inacción del Ministerio de Salud de la Nación frente a la comercialización y aumento del consumo de distintos productos de tabaco y/o nicotina y solicitan tomar medidas urgentes para cumplir con la normativa vigente.
A finales del año 2025, las bolsas de nicotina aparecieron en distintos puntos del país. Su ingreso al mercado estuvo acompañado de una agresiva campaña de marketing que incluyó enormes carteleras en kioscos, la entrega de productos de forma gratuita y el despliegue de promotoras en la vía pública y en festivales de música muy concurridos. La irrupción de las bolsas de nicotina viene a agravar la crítica situación de proliferación del consumo de vapeadores, productos actualmente prohibidos en nuestro país.
“Así como los cigarrillos electrónicos, estos productos tienen riesgos para la salud y la industria tabacalera los promueve para expandir el consumo de nicotina entre los más jóvenes. Hemos presentado múltiples denuncias administrativas y pedidos de acceso a la información al Ministerio de Salud de la Nación para conocer qué acciones están realizando para abordar la problemática sanitaria que supone la circulación de este nuevo tipo de producto, pero no hemos tenido respuesta”, señaló Mario Bedosti, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina.
Frente a esta situación, las organizaciones hacen un llamado urgente al Ministerio de Salud de la Nación a:
Fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.
Incluir las bolsas de nicotina dentro de las prohibiciones actuales de importación, distribución, comercialización, publicidad, promoción y patrocinio que rigen para los otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
Convocar a la Comisión Nacional de Control de Tabaco, que incluye a referentes de la sociedad civil, para dialogar sobre los desafíos y próximos pasos de las políticas de control de tabaco y/o nicotina.
Consumo en adolescentes
Según un reciente estudio de la SEDRONAR, llevado a cabo entre adolescentes de 13, 15 y 17 años en escuelas de gestión estatal y privada de todo el país, el 35,5% de las personas encuestadas manifiesta haber consumido cigarrillos electrónicos a lo largo de su vida. Esta prevalencia de vida tiene la misma tendencia en un estudio realizado en 2025 por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en niñas, niños y adolescentes (NNyA) de entre 12 y 17 años de cuatro ciudades del país, en el cual el 36,7% dijo haber probado cigarrillos electrónicos y un 3,4% bolsitas de nicotina.
El estudio de SEDRONAR arrojó, además, que el 16,7% de las/os adolescentes había consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días, mientras que el estudio del CEDES indicó que 2 de cada 10 adolescentes manifestaron haber usado cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días (20%) y un 1,9% bolsitas de nicotina. Consulte a su médico.