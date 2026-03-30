Nueva pantalla de LG: ultra alta definición

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Presentada en la exposición más grande de Europa, la nueva tecnología de LG busca liderar el sector con una calidad de imagen sin precedentes. Todos los detalles del lanzamiento. Con este lanzamiento, la firma refuerza su liderazgo global en pantallas comerciales, ofreciendo un valor diferencial para clientes corporativos (B2B). La LG MAGNIT no solo destaca por su tamaño y resolución, sino por una fidelidad de color y contraste que redefine los estándares de la industria actual.
LG Electronics (LG) presentó su nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT (modelo LMPB) en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la exposición de pantallas comerciales más grande de Europa, que tuvo lugar en Barcelona, España. Con su nueva solución Micro LED de ultra alta definición LG MAGNIT, LG continúa reforzando su liderazgo global en pantallas comerciales al ofrecer un valor diferencial adaptado a sus clientes B2B.
El nombre LG MAGNIT combina "magnificent" (magnífico) con "nit" – la unidad de luminosidad – lo que refleja el brillo excepcional de la pantalla y su asombrosa calidad de imagen. Cuenta con resolución ultra alta, configuraciones de pantalla escalables y una mayor comodidad de instalación. Esto la convierte en una solución ideal para una variedad de entornos comerciales, desde grandes salas, auditorios y salas de conferencias hasta espacios comerciales premium, estudios de transmisión profesionales y salas de control.
Más allá de la excelencia visual, la nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT está diseñada para ofrecer valor y comidad diferencial en la instalación, operación y mantenimiento. Un excelente ejemplo es la tecnología Line-to-Dot (LTD) recientemente aplicada. En las pantallas LED convencionales, los circuitos integrados de los controladores operan las fuentes de luz por línea, lo que significa que un solo defecto de píxel puede afectar a una línea entera. La tecnología LTD de LG convierte los posibles defectos de línea en defectos a nivel de punto, asegurando que cualquier problema de píxel permanezca aislado en un solo punto. Esto minimiza significativamente la interrupción visual y permite una experiencia de visualización más cómoda y fluida.
"La nueva pantalla LG MAGNIT integra una gama de capacidades diferenciadas diseñadas para ofrecer las experiencias de visualización inmersivas y la fiabilidad operativa que buscan nuestros clientes B2B", dijo Nicolas Min, director del Negocio de Pantallas de Información en LG Media Entertainment Solution Company. "Este producto demuestra claramente nuestro compromiso de liderar el mercado de pantallas comerciales estableciendo nuevos estándares a través de la innovación".