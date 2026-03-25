Una multitud en las calles ratificó el "Nunca Más" a cinco décadas del golpe

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En una movilización histórica, las nuevas generaciones se sumaron y coparon las plazas del país con un mensaje de Memoria, Verdad y Justicia. Un informe de Amnistía Internacional Argentina, publicado por Más que Noticias, revela que el 75% de los jóvenes rechaza cualquier beneficio judicial para los represores.
A cinco décadas del inicio de la dictadura militar, una movilización histórica recorrió las principales plazas y calles de todo el país. La marcha del 24 de marzo de 2026 no solo fue un ejercicio de memoria colectiva, sino que marcó un hito por el masivo protagonismo de las nuevas generaciones, quienes se sumaron activamente para ratificar el compromiso con el "Nunca Más".
El clima de la jornada estuvo atravesado por un fuerte mensaje de justicia. Según un reciente informe de Amnistía Internacional Argentina publicado por Más que Noticias, el consenso contra la impunidad es contundente: el 75% de los jóvenes mantiene un rechazo amplio y transversal a cualquier potencial indulto o beneficio judicial para los represores de la última dictadura.
Este dato confirma que 7 de cada 10 jóvenes se oponen de forma rotunda a medidas de gracia, consolidando un recambio generacional que asume la bandera de la memoria como propia. La movilización de este aniversario no solo recordó el pasado, sino que blindó el futuro del sistema democrático con un posicionamiento social que atraviesa todos los sectores del país.