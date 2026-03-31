Invierten 10 millones de dólares para el nuevo campus de la Siglo 21 en Río Cuarto

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Universidad Siglo 21 afianza su presencia en Río Cuarto y el sur de Córdoba con el anuncio de un nuevo Campus Universitario, un proyecto estratégico de 10 millones de dólares que refuerza su compromiso con el desarrollo educativo y productivo de la región. Esta obra, pensada para albergar a 5.000 estudiantes, se concibe como un espacio de vanguardia, eficiente y sustentable, cuya construcción total se proyecta concluir en 2029.
En el marco del anuncio, Universidad Siglo 21 presentó este nuevo proyecto donde se dieron a conocer los detalles y aspectos clave de esta obra que dará continuidad a los más de 20 años de presencia de la Universidad en la ciudad. El nuevo Campus Universitario forma parte del plan de expansión nacional de la Universidad, orientado a crear espacios académicos innovadores, accesibles y alineados con los nuevos paradigmas de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a su modelo académico basado en competencias.
"El Campus en Córdoba nació muy parecido a como va a nacer este: estábamos en el centro de la ciudad y nos planteamos el desafío de mudarnos y tener un nuevo lugar para desarrollar el conocimiento. El Campus permite hacer cosas que no podemos lograr totalmente con la educación en línea. Podemos ofrecer un Campus con una experiencia superadora, acá en Río Cuarto y en Villa María", explicó Juan Carlos Rabbat, Presidente y Fundador de Universidad Siglo 21.
El proyecto contempla la construcción de dos edificios centrales con aulas, salas de conferencias y espacios de co-learning. Además, incluirá un auditorio con capacidad para más de 250 personas y una biblioteca pensada no sólo para actividades académicas, sino también como un espacio abierto a la comunidad para encuentros culturales e institucionales.
En un encuentro que marcó un nuevo hito en la historia de Siglo 21, estuvieron presentes las máximas autoridades de la Universidad, el Presidente y Fundador, Juan Carlos Rabbat; la Vicepresidenta, María Belén Mendé, y la Rectora, Laura Rosso. También asistieron autoridades municipales, entre ellos: el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, y el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, quienes destacaron el impacto que tendrá esta inversión en la formación de nuevos talentos. Representantes del sector empresarial y productivo también acompañaron esta iniciativa que representa una decisión firme en fortalecer el ecosistema regional de la provincia.
Una propuesta académica innovadora al servicio del desarrollo local
Con más de 20 años de trayectoria en la ciudad, Universidad Siglo 21 da un paso clave en la consolidación de su presencia territorial. Esta nueva etapa permitirá ampliar la oferta en modalidad híbrida y presencial, generar nuevas oportunidades para estudiantes de la región y fortalecer el vínculo con uno de los polos industriales más relevantes de Córdoba. Actualmente, la sede de Río Cuarto dicta más de 15 carreras de grado y pregrado bajo la modalidad híbrida enfocada en Área de la Salud y Bienestar, la Tecnología, la Creatividad, el Management y Ciencias Jurídicas. Esta propuesta se complementa con las más de 100 carreras que la Universidad ofrece en modalidad a distancia, ampliando las oportunidades de formación para estudiantes de la región.