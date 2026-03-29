"Inmortal": el nuevo álbum de Los Pericos que captura la esencia de una época

espectáculos
Los Pericos vuelven a la escena con “Inmortal”, su nuevo álbum de estudio que llega para reafirmar su vigencia como los máximos referentes del reggae-rock en español. En este 2026, la banda presenta un trabajo compuesto por 10 canciones inéditas que, fiel a su estilo histórico, exploran temáticas que van desde el amor hasta el crecimiento personal, manteniendo siempre ese sonido "perico" que los identifica.
Más allá de lo musical, “Inmortal” se presenta bajo un concepto innovador: la cápsula del tiempo. El álbum no fue pensado solo como una lista de temas, sino como una obra que captura el instante artístico actual para ser preservado y descubierto en el futuro. Cada una de las canciones está asociada simbólicamente a un objeto, conformando una pieza que refleja la mirada del grupo sobre la conexión humana y el paso del tiempo.
Con este lanzamiento, la banda liderada por Juanchi Baleirón propone una experiencia que trasciende la escucha tradicional. “Inmortal” es un testimonio vivo que busca ser resignificado por las nuevas generaciones, demostrando que el mensaje y el ritmo de Los Pericos continúan siendo una pieza fundamental de nuestra cultura musical.
Juanchi Baleirón profundiza sobre el proceso creativo detrás del disco: “Fue muy lindo trabajar, retocar, grabar, hubo mucho ida y vuelta. Fue muy casero y muy profesional a la vez, nos juntó a todos durante muchos meses nuevamente en el estudio. Luego apareció el concepto de “Inmortal” que más que un concepto, es un deseo, una aspiración, porque nosotros somos todos mortales, pero la obra sí es inmortal. La música quedará para siempre.”
El disco fue grabado íntegramente en su estudio, Robledo Sound Machine, un espacio que acompaña a la banda desde la etapa de Mystic Love y que sigue siendo parte de su historia hasta el día de hoy. Ahí fue donde nacieron muchos de sus hits y donde se fue forjando el sonido que los consolidó como referentes indiscutidos de latinoamérica. Cada rincón del estudio guarda parte de su historia y hoy vuelve a ser testigo de un nuevo capítulo con Inmortal .