La Selección Argentina venció a Mauritania en la Bombonera

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El encuentro marcó el regreso de Messi al estadio xeneize y el debut de nuevas variantes de cara al próximo amistoso contra Zambia. El equipo de Scaloni dominó sobre todo en el primer tiempo y sacó chapa de campeón. Tras un sólido primer tiempo, la rotación de nombres y el ingreso de Messi mantuvieron el ritmo de un partido que sirve para aceitar el funcionamiento del equipo. Al final, las declaraciones del arquero campeón del mundo mostraron la realidad de donde está el equipo en estos momentos a meses de la Copa mundial FIFA 2026.
La Selección de Argentina, conducida por Lionel Scaloni, afrontó el primer amistoso de la presente Fecha FIFA, Con una victoria frente al equipo africano por 2 - 1.
Los equipos salieron a disputar el primer tiempo con estos jugadores:
ARGENTINA: 23 Martínez; 26 Molina, 13 Romero, 6 Senesi, 8 Acuña; 20 Mac Allister, 24 Fernández, 18 Paz; 11 Almada, 15 González, 9 Álvarez
MAURITANIA: 30 Mamadou Diop 5; Lamine Ba 21, Jordan Lefort 20, Ibrahima Keita 3, Aly Abeid 11, Maata Magassa 29, Oumar Ngom 23, Beyatt Lekoueiry 7, Aboubakary Koita, 78 Djeidi Gassama, 27 Mamadou Diallo
Argentina volvió a encontrarse con su gente, esta vez en la Bombonera ante Mauritania. El partido comenzó con un amplio dominio y tenencia del balón por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que ante la mirada de miles de espectadores y en menos de 15 minutos, el conjunto nacional tuvo sus primeras aproximaciones al arco rival. A los 16 minutos Nahuel Molina aprovechó su velocidad y escaló la banda derecha para centrar rasante a Enzo Fernández, quien abrió el marcador tras empujar precisamente la pelota al fondo de la red. Luego del primer tanto, el conjunto nacional siguió atacando y aprovechó su tenencia del balón para apretar a la defensa visitante. Ya con el reloj detenido en 31 minutos, Nicolás Paz aprovechó un tiro libre cerca del área y con un exquisito disparo convirtió el segundo tanto de la noche. Con la Albiceleste dominando el juego durante la mayor parte del tiempo, a través de un correcto juego asociado, se bajó el telón de los primeros 45 minutos con dos goles (uno de Enzo Fernández y otro de Nico Paz) y una buena atajada de Emiliano Martínez para cerrar la etapa.
Con Leo Messi, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono en cancha, comenzó la segunda mitad. La selección continuó bajo la misma norma, presionar y salir disparados hacia el área rival. Bajo esa línea, y tras un buen corte por parte de Cristian Romero, Messi frotó la lámpara y casi convierte un golazo en su minuto, el 10. A pesar de varias insinuaciones de Argentina y algunas llegadas con cierto peligro para Mauritania, el cotejo seguía estando 2 - 0 a los 20 minutos del segundo capítulo. El epílogo del segundo tiempo tuvo un ritmo intenso y de ida y vuelta, pero sin opciones de demasiado peligro. Varios cambios permitieron generar rotación en el equipo, y el cotejo terminó con un tanto convertido por Jordan Lefort, para que Mauritania acorte la ventaja albiceleste. Fue 2 a 1 el resultado final en favor de la Scaloneta, que nuevamente alegra a su gente en casa.
El próximo amistoso de la Fecha FIFA se disputará el martes, en este mismo escenario, ante la selección de Zambia.
Foto: Julián Álvarez maniobra en el área africana. AFA.