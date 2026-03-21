El equipo de proyectos con el Aldana Crucitta sale a jugar el año legislativo

política
Las iniciativas abarcan distintos ejes de política pública —trabajo, educación, salud, cuidado, convivencia intergeneracional, derechos de la infancia y seguridad digital— con propuestas que buscan dar respuestas concretas a problemáticas actuales de la Ciudad.
En materia de desarrollo profesional y oportunidades laborales, Crucitta impulsó un proyecto que crea una línea de créditos accesibles para noveles graduados a través del Banco Ciudad. La iniciativa busca acompañar a jóvenes profesionales en los primeros pasos de su carrera, facilitando la apertura de consultorios, oficinas o la adquisición de herramientas necesarias para comenzar a ejercer.
En el campo de la salud y el bienestar, la legisladora también presentó un proyecto para regular la actividad del acompañamiento terapéutico en la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo un marco normativo claro para el ejercicio profesional, con registro de profesionales, requisitos de formación y lineamientos de intervención dentro del sistema de salud.
A su vez, dentro de las propuestas vinculadas al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de los vínculos sociales, se destaca el programa “Conexiones que Inspiran”, que promueve la convivencia intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universitarios o terciarios. La iniciativa apunta a combatir la soledad en adultos mayores y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas habitacionales accesibles para jóvenes que estudian en la Ciudad.
En esa misma línea de integración generacional, el proyecto “Saberes que Abrigan” propone crear talleres educativos y culturales en los que personas mayores transmitan oficios, conocimientos y experiencias a niñas, niños y adolescentes en espacios comunitarios, reconociendo además el rol activo de los adultos mayores como protagonistas de la vida social.
Otra de las iniciativas apunta al acompañamiento temprano en la infancia. A través del programa “Crianza Cuidada”, se propone brindar herramientas, capacitaciones y acompañamiento a personas responsables de niñas y niños de hasta cinco años, así como a mujeres embarazadas y personas gestantes, con el objetivo de fortalecer entornos de crianza saludables y libres de violencia.
En el ámbito educativo y cultural, Crucitta también presentó un proyecto para incorporar la enseñanza de danzas autóctonas y folclóricas en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad, promoviendo el conocimiento de las tradiciones culturales de la región del Río de la Plata y fortaleciendo la identidad cultural desde edades tempranas.
La agenda legislativa incluye además propuestas orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas, la creación del Programa Red de Apoyo Emocional, que busca garantizar que quienes viven en hogares convivenciales cuenten con referentes afectivos externos que puedan acompañarlos durante su proceso de crecimiento y brindarles contención emocional.
En materia de salud sexual y prevención, otro proyecto propone garantizar el acceso gratuito y confidencial a preservativos en escuelas secundarias, de educación superior y de adultos de gestión estatal, junto con material informativo sobre prevención de embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual.
En relación a las políticas de seguridad digital, Crucitta incluyó tres iniciativas complementarias. La primera impulsa la incorporación de un sistema de alertas y prevención de grooming en las redes públicas de Wi-Fi de la Ciudad, mediante mensajes informativos y acceso directo a canales de denuncia al momento de conectarse. La segunda crea el Registro Público de Estadísticas sobre Grooming, una herramienta clave para sistematizar datos sobre denuncias, modalidades y características del delito, fortaleciendo la capacidad estatal de planificar políticas basadas en evidencia. Y la tercera propone instituir la Semana de la Concientización sobre Grooming, durante la cual el Estado deberá realizar campañas digitales, difundir herramientas de prevención, promover actividades de sensibilización e iluminar edificios públicos de azul, poniendo en agenda una problemática creciente que afecta a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
“Cada uno de estos proyectos cumple un rol distinto, pero todos forman parte de una misma idea de Ciudad: una Ciudad que cuide, que acompañe y que se anime a pensar soluciones innovadoras para los desafíos actuales. Vivimos en una Ciudad que avanza, que tiene enormes fortalezas y un enorme potencial; pero sabemos que siempre podemos estar mejor. Por eso seguimos trabajando, escuchando y construyendo políticas públicas que acompañen la vida real de las vecinas y los vecinos todos los días”, concluyó la diputada Crucitta.