Se definen los mano a mano: así se jugarán los Octavos de Final del Torneo Clausura

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La instancia eliminatoria comenzará el viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con todos los cruces disputándose en el estadio del equipo mejor ubicado durante la "Fase de Zonas", de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Torneos 2026.
El cronograma completo de partidos, horarios y señales televisivas quedó confirmado de la siguiente manera:
Viernes 20 de noviembre
20.00 | Vélez – Belgrano (TNT Sports)
Sábado 21 de noviembre
15.00 | Defensa y Justicia – Barracas Central (ESPN Premium)
17.00 | Argentinos – Independiente (TNT Sports)
Domingo 22 de noviembre
16.00 | Rosario Central – Gimnasia (Mza.) (ESPN Premium)
19.00 | River – Lanús (TNT Sports)
22.00 | Instituto – Huracán (ESPN Premium)
Lunes 23 de noviembre
17.00 | Gimnasia – Newell’s (TNT Sports)
Miércoles 25 de noviembre
21.00 | Boca – Ind. Rivadavia Mza. (ESPN Premium)
En cuanto a las disposiciones reglamentarias para la definición de las llaves, la organización estableció que, en caso de registrarse igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos períodos de 15. De persistir el empate tras la prórroga, el clasificado a los cuartos de final se resolverá mediante una serie de tiros desde el punto penal, conforme al artículo 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de la AFA.