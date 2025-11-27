Black Friday: Compradores desconfiados por fraudes online

economía
Más del 62% de los consumidores argentinos evitó comprar en línea por el temor a estafas digitales y bots. Un 63% estuvo dispuesto a verificar su humanidad para obtener descuentos, la industria del retail tiene la oportunidad de reforzar la confianza con tecnologías.
Uno de cada cuatro argentinos reconoce haber sido víctima de una estafa al comprar en línea en eventos como Black Friday o Cyber Monday, de acuerdo con una nueva encuesta de World, realizada a más de 31,400 personas en 10 países de América Latina, que incluye a más de 5600 argentinos. De hecho, y a partir de esa inquietud, el 63 % de los consumidores argentinos aseguró que está dispuesto a comprobar que es humano para recibir un descuento y asegurar promociones y reseñas reales.
De acuerdo con la encuesta de World, a pesar de que una amplia mayoría de los encuestados argentinos (77%) dijo no haber sufrido un engaño, un segmento considerable de consumidores sí tuvo experiencias negativas (17% una vez y 6,% en más de una ocasión). Este dato muestra que los intentos de estafa ya no son casos aislados, y que la modalidad empieza a generar preocupación en los consumidores.
La incertidumbre sobre la equidad de las ofertas también es palpable: más de la mitad de los encuestados (56%) tiene dudas sobre si los bots se quedan con una parte importante de las ofertas del Black Friday antes que las personas reales. Esta preocupación se extiende a la autenticidad de los comentarios: un 30% de los consumidores con frecuencia o siempre desconfían de la autenticidad de las reseñas, sintiendo que son falsas o generadas por bots.
La Prueba de Humanidad: un paso clave para el comercio electrónico Esta preocupación considerable por las estafas y la autenticidad tiene un impacto significativo: un 37% dejó de comprar en línea “varias veces” debido a preocupaciones por estafas digitales o bots, y un 25% lo hizo “una o dos veces”. Esto significa que más del 62% de los consumidores argentinos fueron disuadidos de comprar en línea por estas preocupaciones. Los principales indicadores de desconfianza para ellos son el perfil del vendedor (32%) y que el precio es demasiado bajo (29%). Además, un 14 por ciento de los argentinos encuestados también considera que hay "Reseñas que parecen escritas por robots", mientras que un 11% cree que existen "Fotos del producto que parecen hechas con IA".
Frente a este escenario de desconfianza, las medidas de seguridad tradicionales en línea como contraseñas, CAPTCHAs y firewalls no detienen a los bots que dominan las ventas, revenden productos o inundan los sitios con reseñas falsas. Aquí es donde la tecnología de Prueba de Humanidad (PoH, por sus siglas en inglés) ofrece una nueva base de confianza en línea. La PoH garantiza que solo humanos participen en promociones, reseñas e interacciones digitales, reduciendo fraudes, perfiles falsos y el uso indebido de automatizaciones.
En este sentido, señalan que World ID surge como una herramienta relevante para el retail digital. Desarrollado por la empresa World, propone una credencial digital que permite demostrar que una persona es un humano único sin exponer datos sensibles. La tecnología funciona de manera descentralizada y preserva la privacidad: tras laverificaciónde humanidad, la persona recibe un código matemático que puede usar para confirmar que es real (y no un bot), sin compartir datos personales con empresas, tiendas o plataformas.
Durante esta temporada de ofertas, la industria del retail tiene la oportunidad de ofrecer una mejor experiencia a sus clientes y tomar medidas para que comprar vuelva a sentirse justo y, sobre todo, confiable. Si bien las compras en línea no son perfectas, cada vez más usuarios buscan experiencias más auténticas y satisfactorias.