espectáculos
Eva y la muerte se presenta en el teatro El Espión, Sarandí 766, CABA. Los sábados 15, 22 y 29 de noviembre a las 20:00.
La obra presenta un dialogo de Eva Perón con una imagen, que puede pensarse en un plano de realidad o de delirio, como un dialogo con la muerte, o con ella misma, con la imagen de lo que ella fue, es y seguirá siendo en un espacio atemporal. Lejos de plantear una postura política la obra muestra una Eva humana, debatiéndose con ella misma Ante los insondables caminos de la existencia, yace Eva con su mortalidad.
Con senderos de claroscuros que intenta reivindicar su paso por éste mundo.
Nostalgias, penas, amores visibles y subyacentes, vanidades y omnipotencias, luchas y sinsabores al pie de la Muerte peleando por su inmortalidad. El camino de todos que muy pocos trascienden.
Sencilla y contundentemente.... EVA
Ficha técnico artística
Autoría: Patricia Focaccia
Dramaturgia: Patricia Focaccia
Actúan: Norma Caccavallo, Gabriela Vázquez Célico
Fotografía: Dj Photography
Dirección: Walter Argüello
Participaciones
Este espectáculo formó parte del evento: Semana del teatro independiente 2017
Este espectáculo formó parte del evento: Día del Teatro Independiente 2019
Duración: 60 minutos
Clasificaciones: Teatro, Adultos
EL ESPIÓN - Sarandí 766 - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina - Teléfonos: 1167678494 - teatroelespion.com.ar