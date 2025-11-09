NotaChat a Martín Dlugonoga

notachat
El músico, productor y compositor en un imperdible reportaje
NotaChat dice: conectamos con Martín Dlugonoga, Hola cómo estás?
Martín dice: Hola, excelentemente bien!
NotaChat dice: cómo te presentas?
Martín dice: Soy músico productor, compositor y artista.
NotaChat dice: estás presentando nuevo trabajo, de qué se trata?
Martín dice: Claro, ahora estoy presentando mi nuevo single "Las Seis de la Tarde" es una canción de desamor, habla de una de las problemáticas atemporales del amor, el amor no correspondido, pero con una visión moderna, el ghosting. Esa fusión atemporal con lo moderno se puede ver clarísimo en el videoclip! Los invito a buscarlo
NotaChat dice: es parte de un nuevo disco?
Martín dice: ¡Claro que sí!
NotaChat dice: cómo lo estás pensando, qué ritmos vamos a encontrar?
Martín dice: Estoy buscando que mis canciones sean lo más crudas posibles. Lo mínimo indispensable para que no se camufle el mensaje. De todos modos, yo soy productor, a veces me tiento y le agrego sus cositas... jajajaj
NotaChat dice: quién es ese Coqui tan famoso?
Martín dice: ¡Es el mejor influencer del mundo, el abuelo de todos! Además de ser el mio, jajajajaja. Es quien recomendó mis canciones de una manera tan genuina, que logro impactar en el corazon de millones de usuarios que inmediatamente descubrieron mi música y quedaron fascinados! Se generó algo mágico en esa fusión de Coqui y Martín. Abuelo, Nieto. Algo completamente novedoso.
NotaChat dice: es un hit en las redes
Martín dice: Es el número 1 de las redes.
NotaChat dice: qué se necesita para cantar?
Martín dice: Buscar más adentro que afuera.
NotaChat dice: cómo compones tus canciones?
Martín dice: La inspiracion llega como una ola sutil pero urgente. Y me siento en el piano, 5% es inspiración, 95% trabajo!
NotaChat dice: cómo llegaste a relacionarte con Beret?
Martín dice: Fui su baterista en su gira por Buenos Aires en el año, si mal no recuerdo, 2018. Tocamos en el Gran Rex.
NotaChat dice: cómo armaron el tema?
Martín dice: Hola, ¿qué tal? Él lo cuenta en todos sus conciertos. Un mix de desamores! Jajajaja. Una charla muy profunda en mi casa, tomando algo, nos quedamos charlando de relaciones casi 3hs, llegando tarde a una sesion creo que teníamos... Días más tarde, sin mediar palabras, salió solo ese tema.
NotaChat dice: ganaron el gran premio
Martín dice: Disco de Oro! Si claro, ese tema creo que ronda los 50 Millones de plays. Una locura, es un hit en España.
NotaChat dice: la chica corta la llamada… cómo sigue la historia?
Martín dice: La historia sigue en el corazón de todos los que se emocionaron con la canción... jajaja. En música, la ficción supera ampliamente a la realidad.
NotaChat dice: cómo se hace música para documentales?
Martín dice: Hay millones de maneras, a mi me gusta mucho trabajar con LeitMotiv.
NotaChat dice: también fueron premiados
Martín dice: Maravillas? Creo que sí fue muy galardonada por suerte, un trabajo increíble de Gabo Franco. ¡Otro animal!
NotaChat dice: cómo ves al país?
Martín dice: De política prefiero no opinar mucho, pero creo que le espera un gran futuro a la argentina, soy optimista siempre!
NotaChat dice: y desde el lado de la música?
Martín dice: ¡La argentina tiene a los músicos más talentosos del mundo! La ciudad de buenos aires es un lugar hermoso para ser artista!
NotaChat dice: qué representa la música y el canto en tu vida?
Martín dice: ¡La mitad de mis sueños!
NotaChat dice: cuándo y dónde podremos verte sobre el escenario?
Martín dice: Ojala que en diciembre, si no en febrero, presentando el disco!
NotaChat dice: te damos las gracias por el tiempo para la nota
Martín dice: A ustedes!!!
Ping Pong
NotaChat dice: un color?
Martín dice: Azul
NotaChat dice: un libro?
Martín dice: El hombre en busca de sentido, Victor Frankl
NotaChat dice: una canción?
Martín dice: The long and winding road.
NotaChat dice: un film?
Martín dice: La vida es bella
NotaChat dice: un personaje histórico?
Martín dice: Gustav Mahler
NotaChat dice: un momento ideal
Martín dice: ¡La mañana previa a emprender un viaje!
NotaChat dice: qué te hace llorar?
Martín dice: las canciones del flaco Spinetta! ¡Siempre me sacan una lágrima! en especial Muchacha o Todos estos años de gente
NotaChat dice: qué te hace reír?
Martín dice: Les Luthiers
NotaChat dice: a qué jugabas de chico?
Martín dice: ¡A golpear cosas con palitos!
NotaChat dice: de qué cuadro sos simpatizante?
Martín dice: Boca
NotaChat dice: un obsequio para nuestra colección?
Martín dice: Cuando quieran voy al estudio y les obsequio mis canciones cantadas en vivo!
NotaChat dice: el título para esta nota?
Martín dice: ¡El Cancionista que te ayuda a Sanar!
Por Ignacio Gaitán.
