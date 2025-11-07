Reunión del Papa y el presidente Palestino

internacional
El papa León XIV se reunió este jueves con Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, y discutieron la "necesidad urgente de brindar asistencia a la población civil en Gaza". La conversación, que tuvo lugar en el Vaticano, fue el primer encuentro entre ambos, quienes anteriormente solo habían conversado por teléfono.
Un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede describió la reunión como "cordial" y agregó que entre los temas discutidos también se encontraba la necesidad urgente de "poner fin al conflicto y buscar una solución de dos Estados". La reunión, con motivo del décimo aniversario del Acuerdo Integral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina (26 de junio de 2015), formó parte del viaje de Abbas a Italia.
El Vaticano destacó que la conversación privada estuvo marcada por un "cálido apretón de manos" y el intercambio de regalos, incluido un gran retrato del pontífice ofrecido por el presidente palestino.
La reunión se produjo tras una conversación telefónica el 21 de julio entre León XIV y Abbas, centrada en el conflicto de Gaza y la violencia en Cisjordania. En ese momento, el Papa reiteró su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario.
Este martes, en respuesta a preguntas de periodistas a las afueras de la residencia papal en Castel Gandolfo, el pontífice destacó la fragilidad de la tregua en Gaza y el problema de los colonos israelíes en Cisjordania. "Gracias a Dios, al menos la primera fase del Acuerdo de Paz sigue avanzando", indicó León XIV, subrayando la necesidad de determinar "cómo pasar a la segunda fase, para abordar la cuestión de la gobernanza, y cómo se pueden garantizar los derechos de todos los pueblos". El pontífice invitó a los líderes de ambas partes a "trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos".
El alto el fuego en la Franja de Gaza, acordado el 10 de octubre, se ha visto amenazado por nuevos ataques israelíes registrados en la región en los últimos días.
Visita a la tumba del papa Francisco
El día anterior a su reunión con el papa León, el presidente Abbas visitó la Basílica de Santa María la Mayor para presentar sus respetos en la tumba del papa Francisco. La visita fue su primer acto al llegar a Roma, el miércoles por la tarde. Hablando con los periodistas que esperaban en las escaleras de la iglesia, Abbas dijo: "Vine a ver al papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y por el pueblo palestino, y no puedo olvidar que reconoció a Palestina sin que nadie tuviera que pedírselo". En 2014, Abbas participó en un momento sin precedentes de oración por la paz en los Jardines Vaticanos con el papa Francisco y el entonces presidente israelí Shimon Peres.
La visita del presidente palestino a la tumba de Francisco, durante la cual estuvo acompañado por el fraile franciscano egipcio Ibrahim Faltas, ex vicario de la Custodia de Tierra Santa, duró unos quince minutos. El Presidente depositó un ramo de flores en la sencilla tumba de mármol, que lleva la inscripción "Franciscus".
10 años del Acuerdo Integral Palestina-Santa Sede
La visita del presidente Abbas al Vaticano también marcó el décimo aniversario de la firma del "Acuerdo Integral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina". El texto, firmado el 26 de junio de 2015, expresa el compromiso de ambas partes con la autodeterminación palestina y la solución de dos Estados. También destaca el significado simbólico y espiritual de Jerusalén para judíos, cristianos y musulmanes por igual.