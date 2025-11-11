Seguridad vial en rutas: mantenimiento y precauciones

sociedad
La seguridad vial vuelve a ocupar un lugar central. Antes de emprender un viaje, es fundamental realizar controles preventivos que aseguren un traslado sin inconvenientes y atender a las señales viales y al estado de las rutas.
Revisar el estado de los neumáticos, frenos, luces, limpiaparabrisas y nivel de líquidos son pasos básicos para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo. Entre estos cuidados, uno de los aspectos más importantes es el cambio de lubricante, ya que un aceite en buen estado garantiza el rendimiento del motor y protege las piezas internas ante altas temperaturas y largos recorridos.
Como especialistas en materia de fluidos y lubricantes, PETRONAS Syntium con tecnología °CoolTech™ es el compañero de ruta ideal para controlar la temperatura del motor y mantener un desempeño constante. Su fórmula incorpora moléculas más estables y resistentes a la degradación, capaces de disipar eficazmente el calor de las zonas críticas del motor y conservar una película lubricante sólida y duradera.
Además del mantenimiento, adoptar hábitos seguros al conducir es clave para reducir los riesgos en la ruta:
● Planificar el recorrido y chequear el estado de las rutas antes de salir.
● Descansar bien y realizar paradas cada dos horas de conducción.
● Usar siempre el cinturón de seguridad, en todos los asientos.
● Evitar distracciones, especialmente el uso del celular.
● Respetar las velocidades máximas y las señales viales.
Cuidar el vehículo y conducir de forma responsable van de la mano: ambas acciones permiten disfrutar del viaje y llegar a destino con seguridad.