River renueva contrato de Gallardo por un año

deportes
Stéfano Di Carlo junto a Marcelo Gallardo informaron que seguirán juntos por un año más.
El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo señaló: "Creo profundamente en la figura de Marcelo Gallardo y su capacidad de trabajo. Ha llevado a lo más alto a esta institución. Tenemos el entendimiento de que nadie tiene la llave del club, eso lo tienen los hinchas. Tanto Marcelo como yo tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos. Hay un alineamiento absoluto, tenemos una profunda convicción y queremos permanecer firmes en el camino de que River tiene que volver a ganar y creemos en la capacidad del cuerpo técnico”.
El director técnico, Marcelo Gallardo, ante el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo señaló: “Yo soy un pibe de la casa, un chico de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso, no me conoce. Y no sabe de qué estoy hecho. Yo he perdido mucho y he ganado. Y de lo que estoy seguro es de que voy a volver ganar”.
También expresó que: "Esta crisis futbolística va a pasar, como pasa todo en la vida. Le vamos a dar para adelante. Pese al momento delicado que estamos viviendo estoy contento de poder seguir acá, sabiendo que nadie está por encima de River".
Hasta acá la información. Más allá de la fe y las ganas que transmite Marcelo Gallardo al pueblo riverplatense, se nota y mucho los problemas de funcionamiento que tiene el equipo. Los hinchas esperan que el plantel recupere la memoria y vuelva a la senda del triunfo. La actualidad de lo que se ve en la cancha hace muchos partidos pone en duda la mejora.