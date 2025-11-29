Se entregaron los 25° Premios Teatro del Mundo

espectáculos
Se trata de una distinción que otorga el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA desde 1998 (hace ya más de un cuarto de siglo), articulada desde el Área de Historia y Teoría Teatral. Foto Antonia Bengoechea en el homenaje a su mamá Alejandra Darín.
En esta ocasión se entregaron los Premios Teatro del Mundo temporada escénica 2024. Se produce así una nueva actualización del Premio, luego del hiato generado por la pandemia. En 2024 se entregaron los premios 2019 y 2020-2021-2022, y en julio de 2025 los correspondientes a 2023. La temporada 2025 será premiada en junio de 2026.
Para la presente entrega 25° el Jurado está integrado por 49 investigadores y críticos de la UBA e invitados especiales de CABA y diversos puntos del país, bajo la coordinación de Jorge Dubatti.
El objetivo del Premio Teatro del Mundo es destacar la excelencia en diferentes áreas de la actividad teatral argentina e internacional, en todos los circuitos. Los Premios Teatro del Mundo entregan Diplomas de Trabajos Destacados (no nominaciones) y un Premio en cada rubro.
Cabe destacar que, entre los 19 rubros de la actividad teatral que se consideran, sobresalen por su singularidad: Adaptación Teatral, Espectáculos Internacionales, Traducción, Ensayística, Labor en Edición, Revistas (especializadas o con secciones sobre teatro), Instituciones, Fotografía Teatral, Coreografía/Dirección coreográfica, Diseño de Títeres, Objetos y Mecanismos Escénicos y Teatro para las Infancias. Se otorgan también Premios Especiales, Premio Homenaje (correspondiente a un/a artista fallecido/a) y Premio Trayectoria.
Algunos criterios del Jurado del Premio Teatro del Mundo para seleccionar artistas y espectáculos son: la excelencia en las poéticas, la innovación y/o experimentación en el campo teatral, la originalidad, la creatividad, la baja visibilidad en los medios masivos, la iniciación o primeros pasos de artistas emergentes.
TRABAJOS DESTACADOS ENTRE LOS DESTACADOS
I. Dirección
- Lois, Valeria, y Rausch, Juanse, Viento blanco
II. Dramaturgia
- Escofet, Cristina, La Malinche
III. Adaptación teatral
- Alonso, Irina, El entenado, versión libre de la novela homónima de Juan José Saer / Medea, versión de la tragedia Medea de Eurípides
IV. Actrices
- Adúriz, Lucía, Saraos uranistas, Quiero decir te amo, Moliendo a Molière
V. Actores
- Saborido, Mariano, Viento blanco
VI. Traducción
- Gamerro, Carlos, El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, traducción de Eduardo II de Christopher Marlowe
VII. Teatro para las infancias
- Amadeo, dir. Guadalupe Bervih y Andrés Sahade
VIII. Instituciones
- Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD, 50 años)
IX. Espectáculos internacionales
- Tierra, dir. Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España)
X. Revistas
- Llegás, director: Ricardo Tamburrano
XI. Ensayística
- Manual de señas para la voz hablada expresiva, de Flavia Montello (Editorial Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Provincia de Río Negro)
XII. Labor en edición
- Gimeno, Patricia, coordinación general, Didascalias compartidas: mujeres y diversidades en la dramaturgia sanjuanina,Abdulah Libros, San Juan
Creación, interpretación musical, banda sonora
- Otheguy, Guadalupe, Clandestina (música en escena y música original)
Iluminación
- Ianni, Soledad, La Malinche, Clase póstuma (parodia amorosa), Trunco, una de flores y cuchillos
XV. Vestuario
- Ruiz, Endi, Quiero decir te amo
- Taiana, Daniela, Café Central, Las lágrimas de los animales marinos
XVI. Coreografía
- Bali, Margarita (coreografía), y Litvak, Gerardo (dirección, compartida con Bali), Juego del tiempo
XVII. Escenografía
- Abramovich, Vanesa, La gran ilusión (diseño y adaptación)
- Córdoba Estévez, Gonzalo, Cuando Frank conoció a Carlitos, Las lágrimas de los animales marinos (diseño)
XVIII. Diseño de títeres y objetos
- Bohigues, Fernanda; Muzzín, Tatalo, y Quintana, Paula, Expediente Ofelia (diseño y realización de títeres y objetos)
XIX. Fotografía
- Irish Suárez, Facundo; Saraos uranistas
Premios especiales
Grupo de teatro comunitario Pompapetriyasos
Rojo. Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires
Teatro Gualeguaychú (Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 110 años)
Homenaje
Alejandra Darín
Trayectoria
Renata Schussheim
Integrantes del Jurado 2024 que intervino en el trabajo de selección: Ansaldo, Paula; Artesi, Catalina Julia; Aschieri, Patricia; Bang, Claudia; Berenc, María Eugenia; Beret, Facundo; Cilento, Laura; Civitillo, Susana Mirta; Devesa, Patricia; De Luna, Alejandra; Delgado, Natacha; Di Lello, Lydia; Díaz Bialet, Patricia; Díaz Orban, Silvina; Dubatti, Jorge; Dubatti, Ricardo; Fairstein, Cora; Fernández Chapo, Gabriel; Ferré, Lucía; Fukelman, María; Girotti, Bettina; González, Ignacio; Groch, Ana Lila; Hernández, Silvana; Jiménez, José (Pepe); Koss, María Natacha; Lanatta, Patricia; Landini, María Belén; López, Liliana; Magallanes, Jimena; Mansur, Nara; Mascareño, Pablo; Máximo, Linda; Méndez, Mauricio; Obregón, Ezequiel; Picasso Stefani, Federico Ángel; Salatino, Lucía; Santomauro, Grissy; Schcolnicov, Eugenio; Schmunck, Brenda Anabella; Segura Rattagan, Dulcinea; Sormani, Nora Lía; Sturla, Antonella; Trombetta, Jimena Cecilia; Trupia, Agustina; Villagra, Irene; Villar, Rocío; Wainszelbaum, Sandra; Winiar, Javier. Coordinación general del Jurado: Jorge Dubatti.