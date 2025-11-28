Se conocieron los ganadores de los Premios Sadosky

empresas
El evento reunió a 500 referentes de la industria IT de todo el país, autoridades nacionales y regionales, empresarios, líderes de opinión, ONGs e instituciones educativas. Camet Robótica se alzó con el máximo galardón de la noche: el Premio Sadosky de Oro.
La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) celebró la 21° edición de los Premios Sadosky, el reconocimiento que distingue la excelencia, la innovación y el aporte de la industria del software y los servicios del conocimiento en Argentina. En esta oportunidad, se reconoció a profesionales, equipos y empresas por su impacto en el desarrollo del sector a nivel nacional.
El evento, realizado en La Rural, comenzó con un homenaje por los 20 años del fallecimiento de Manuel Sadosky, científico argentino y referente de la computación, en cuyo honor los premios llevan su nombre. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Germán Cugliandolo, miembro del Comité Organizador; Pablo Fiuza, Presidente de CESSI; y Dario Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
“Esta edición vuelve a demostrar la diversidad de nuestra comunidad, integrada por empresas grandes, pymes y una nueva generación digital, una diversidad que constituye una de las mayores fortalezas del sector”, comenzó su discurso Pablo Fiuza. Y agregó: “El 2025 nos encuentra en un contexto de aceleración de la IA aplicada, una tecnología que está transformando la manera en que trabajamos. Por eso, desde la Cámara y nuestra industria tenemos dos grandes desafíos a seguir trabajando e impulsando: repensar la formación de las nuevas generaciones y participar activamente en la creación de un marco regulatorio y legal para la IA en nuestro país. Como decía Manuel Sadosky, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del desarrollo nacional. Ese es el camino que, entre todos, estamos construyendo”.
En el marco de la ceremonia, CESSI recibió la distinción Marca País Argentina, en reconocimiento a su trabajo sostenido a nivel nacional e internacional para impulsar la industria del software y posicionar a la Argentina en el mundo. La distinción, otorgada por Martín Giralda, Director Nacional de Marca País de Presidencia de la Nación, pone en valor al sector como uno de los estratégicos para el desarrollo del país y su proyección internacional. Asimismo, durante el evento se realizó un reconocimiento especial al equipo del ITBA, ganador de la competencia internacional CanSat, organizada por la American Astronautical Society (AAS) con el apoyo de la NASA. El equipo argentino se impuso frente a más de 30 universidades de todo el mundo al diseñar, construir y lanzar un “mini satélite” capaz de cumplir misiones científicas y técnicas simulando una operación espacial real.
“En esta nueva edición de los premios alcanzamos un récord de postulaciones, reflejo del talento, el crecimiento y la innovación que hay en el país, todos los finalistas ya son ganadores por destacarse. Los Sadosky demuestran que participar abre puertas. Gracias a todos los que se animaron, y ojalá el próximo año se sumen quienes aún no. Porque el Sadosky es el mayor reconocimiento para quienes crean, innovan y desafían los límites de nuestra industria”, expresó Germán Cugliandolo, miembro del Comité Organizador. PREMIOS POR CATEGORÍAS
Industria
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL: MiradorTec
INNOVACIÓN TRANSFORMADORA: Sentinel
STARTUP DEL AÑO: /q99
SCALE UP DEL AÑO: FlexFlix
COMPROMISO CON LA CALIDAD: Snoop Consulting
Mercado
IMPACTO DIGITAL: Camet Robótica
IMPACTO EN EL DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO: Delfi IA a la Moda
Talento
INNOVACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: CILSA
INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DE TALENTO: FlexFlix
Este año adicionalmente el Premio Sadosky de Oro entre todos los ganadores fue otorgado a Camet Robótica por su iniciativa Visión Artificial para la Industria.
Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a Ignacio Francolino de Esto Es como Empresario del Año en la Categoría Pequeñas y Medianas Empresas y a Sergio Candelo de Snoop Consulting como Empresario del Año en la Categoría Medianas y Grandes Empresas. Por último, el periodista José Del Río, Director de contenidos de La Nación, recibió una distinción por su Tarea de Difusión, en reconocimiento a su aporte a la comunicación y visibilización de la industria de las TIC durante el año. Para cerrar la noche los asistentes pudieron disfrutar del cocktail anual de CESSI, denominado IT Night, junto a espacios de intercambio, charlas y networking entre colegas y referentes de la comunidad IT de todo el país.
Acompañaron esta edición de los Premios Sadosky como Sponsors en la categoría Diamond: Globant, AW Global, Vortex, SancorSalud y ADITI Consulting; en la categoría Gold: Esto Es, G&L Group, Medifé Empresas, TGV y Calipso, en la categoría Silver: HR Oasis, CleverSoft, Baufest, Consultoría Global, UAI, Ecosistemas Global, Crombie, Quadion Tech, easycommerce®, K27, BDT Global, PagoTic, MindHub, Nybble Group y QServices; en la categoría Bronze: Deitres.