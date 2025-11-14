Primera cirugía con realidad aumentada de la Ciudad

sociedad
La avanzada intervención, una cirugía de resección de sarcoma sinovial, fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas, permitiendo al equipo visualizar la anatomía del paciente en tiempo real.
Este avance tecnológico marca un hito significativo en la incorporación de precisión y seguridad en el sistema de salud porteño. El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del Dr. Gabriel Damiano junto al Dr. Lucas Ritaco, quienes lograron un resultado innovador que posiciona al Hospital Pirovano como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas para la mejora continua de la atención.
Tecnología aplicada a la precisión quirúrgica
El uso de las gafas de realidad aumentada permitió al equipo médico observar la anatomía reconstruida del paciente superpuesta sobre el área quirúrgica. Esta herramienta brindó información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. Durante la cirugía, además, se validó el procedimiento mediante un navegador quirúrgico, lo que garantizó la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente. Este avance reafirma el compromiso del sistema público de salud de la Ciudad con la innovación, la tecnología y la mejora continua en la atención de los pacientes.