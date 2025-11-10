¿Cómo hablarle a la IA?

tendencias
Presentarán el Modelo CRIAR en el Social Media Day Buenos Aires 2025
Este martes 11 de noviembre, la Tecweek 2025 será el escenario de una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires. El evento más influyente sobre tendencias digitales y marketing del país se centrará este año en la 'Innovación y Creatividad con IA' y se desarrollará desde las 14 hasta las 19 hs en Costa Salguero.
En este contexto, los expertos Carlos Mazalán y Guillermo Paz dictarán la conferencia: "Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing, las Comunicaciones y la Industria Creativa". La presentación está programada para las 17:00 y abordará el desafío de cómo interactuar eficazmente con la IA para obtener resultados profesionales.
El foco principal de la charla será la presentación de su modelo de prompting de IA denominado "CRIAR", un framework diseñado para guiar a profesionales y empresas en la implementación de la IA. Este modelo detalla el camino para obtener mejores respuestas de parte de las herramientas de Inteligencia Artificial, a través de la integración y el comando de 5 aspectos:
Generar un brief claro de la situación inicial (Contexto).
Establecer cómo se busca que la IA actúe (Rol).
Dar un set concreto de órdenes (Instrucción).
Especificar el formato de la respuesta (Ajustes).
Definir el objetivo del entregable (Resultado esperado).
Además, compartirán otros frameworks de prompting en función de los tipos de tareas a resolver.
Podes adquirir tus entradas a través de https://smday.com.ar/buenosaires/. A su vez, los participantes del evento podrán acceder a un 45% de descuento exclusivo para el curso “IA Aplicada al Marketing, Comunicaciones e Industrias Creativas”. Para más información: https://bit.ly/cursosmday
Acerca de los oradores
Carlos Mazalán: CEO de Mazalán Comunicaciones. Director de las diplomaturas y certificados de comunicación y marketing digital de la Universidad Siglo 21. Presidente de la Comisión de Consultoras del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación Miembro de la Comisión Directiva de Interact Argentina. Creador de #REC, la Red de Entidades de Comunicación y fundamentalmente amigo del SMDAY desde el primer día.
Guillermo Paz: Docente de la Universidad Siglo 21. Desarrollador del Modelo CRIAR para prompting de IA. Consultor, docente y creador de metodologías que integran Marketing, Storytelling e Inteligencia Artificial. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando marcas líderes y desarrollando modelos de innovación aplicados a negocios y comunicación.