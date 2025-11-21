Descubren como restaurar documentos sonoros analógicos sin dañarlos

sociedad
Especialistas del CONICET en el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) desarrollaron una formulación química y una metodología para su aplicación que permite la restauración de documentos sonoros analógicos, como discos de acetato con base de aluminio y, eventualmente, cintas de acetato, sin dañarlos y protegiéndolos de hongos y otros agentes nocivos. La nueva formulación permite reducir el tiempo humano dedicado a la limpieza manual de los materiales de 8 horas a 10 minutos. La receta, ostensiblemente más económica que las soluciones que se comercializan a nivel mundial, y podría servir tanto para recuperar grabaciones de archivos privados como de entidades públicas.
El uso de la nueva técnica ya fue probado con éxito para la restauración del Archivo Sonoro (ASFdA-RU) de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata AM 1390, emisora inaugurada en 1924 y catalogada como la primera radio universitaria del mundo.
En la búsqueda de la mejor estrategia para la puesta en valor de 36 discos instantáneos –es decir sin duplicación ni producción en cantidad– con registros directos únicos, deteriorados por la acción de distintos ácidos (palmítico y acético) derivados de una sustancia que usaba durante su fabricación con el fin de ablandarlos, los responsables del ASFdA-RU se contactaron con el equipo del CEQUINOR, cuyo expertise permitió dar con la formulación química capaz de remover con éxito el material degradante y con la sistematización de una metodología para su aplicación.
La propuesta rompe con las lógicas de limpieza utilizadas hasta el momento, basadas en la remoción mediante el cepillado en seco de los discos, con los riesgos de daño que esto implica. “La técnica consiste, primero, en una limpieza húmeda aplicando la solución química para remover el ácido palmítico mediante su neutralización con hidróxido de amonio debidamente diluido. Luego, el lavado con agua y el secado con alcohol isopropílico”, cuenta Carlos Della Védova, investigador del CONICET en el CEQUINOR y responsable del grupo a cargo de la tarea.
“Luego se procedió a la medición del estado de los surcos de los discos, lo que se realizó mediante el uso de un microscopio especialmente adaptado, instancia que significó también otro aprendizaje conjunto del equipo”, agrega el experto. Las pruebas demostraron la eficacia de la formulación para la remoción del ácido palmítico, y la medición y comparación de los surcos de los discos y sus características antes y después de la aplicación permitieron confirmar que no perjudica el material original.