Reunión de líderes globales para promover un deporte sin barreras

La capital chilena se convertió en el centro global del deporte inclusivo. La UNESCO, el Ministerio del Deporte de Chile y la CAF ―banco de desarrollo de América Latina y el Caribe― dieron inicio oficialmente al Foro Internacional sobre Deporte y Educación Física Inclusivos 2025, un encuentro mundial que reunió a autoridades, deportistas, especialistas, organizaciones y comunidades para impulsar un mensaje claro: el deporte tiene que ser para todas las personas.
“Las competencias, los grandes eventos, la infraestructura y las medallas constituyen el alto rendimiento en el deporte, pero la actividad tiene también una dimensión poco conocida y de gran impacto para miles de personas en el mundo: el deporte como factor de desarrollo e inclusión, y esto es lo que queremos profundizar y reflexionar en esta instancia” señaló el ministro del Deporte de Chile, Jaime Pizarro.
“El deporte tiene un poder extraordinario para unir a las personas y generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Este Foro ofrece un espacio único para fortalecer la cooperación, compartir buenas prácticas y avanzar en políticas y acciones que garanticen que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad y las niñas, puedan participar plenamente en el deporte y la educación física. Esto contribuye no solamente a su bienestar individual, sino que promueve entornos y comunidades más pacíficos y resilientes”, afirmó Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago.
"Desde CAF creemos que el deporte inclusivo es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Cuando garantizamos que todas las personas, con y sin discapacidad, puedan acceder al deporte y a la educación física, estamos construyendo sociedades más justas, cohesionadas y resilientes. Este Foro representa un paso decisivo para que los países de la región fortalezcan sus políticas públicas, compartan experiencias exitosas y asuman compromisos concretos que transformen el deporte en un verdadero derecho para todos", señaló Juan Pablo Salazar, director de Inclusión de CAF.
El encuentro se enmarca en un movimiento internacional que está tomando fuerza. Iniciativas recientes como el Llamado a la Acción París 2024, impulsado por la UNESCO y el Comité Paralímpico Internacional, y el Llamado a la Acción Asunción 2024, liderado por la UNESCO, Olimpiadas Especiales y CAF, destacan la necesidad de que los distintos actores, desde autoridades de gobierno y organizaciones hasta clubes y programas comunitarios, desarrollen sistemas deportivos y educativos que promuevan y garanticen la participación de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas con discapacidad intelectual.
El Foro será también una ocasión estratégica para fortalecer la Alianza Global Deportiva “Fit for Life”, un programa de la UNESCO que trabaja con los países para usar el deporte como motor de inclusión, bienestar y cohesión social. El programa promueve la igualdad de oportunidades, fomenta la participación de todas las personas, especialmente jóvenes, niñas y personas con discapacidad, y contribuye a fortalecer la educación en valores a través del deporte.