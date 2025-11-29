Peugeot presenta el Polygon Concept

autos
El Polygon Concept se toma muy en serio el placer de conducir. PEUGEOT está reinventando el volante con la introducción de un sistema de control de la dirección totalmente nuevo. Hypersquare®, combinado con la dirección electrónica Steer by-Wire, es el corazón de la nueva generación del PEUGEOT i-Cockpit®.
DIVERTIDO: el Polygon Concept ofrece una nueva experiencia automovilística con infinitas posibilidades de personalización y adaptación.
PREPARADO PARA EL FUTURO: el Polygon Concept apunta hacia un futuro responsable con más materiales reciclados, menos piezas, componentes intercambiables y nuevos métodos de fabricación eficientes.
Polygon Concept is not a dream: es un concept car dinámico y compacto (menos de 4 metros) que anticipa los PEUGEOT del mañana. Ya que permite a los conductores experimentar esta nueva sensación de conducción en condiciones reales. PEUGEOT está rompiendo muros con este divertido concept car, que ya lo ha presentado en exclusiva en POLYGON City, una isla dentro del universo Fortnite.
PEUGEOT Polygon Concept es un verdadero campo de pruebas dinámico, que prueba y muestra numerosas innovaciones que PEUGEOT introducirá a partir de 2027, especialmente el revolucionario control de dirección Hypersquare® y la tecnología Steer-by-Wire.
Agilidad excepcional gracias a la dirección Hypersquare® y Steer-by-Wire
Con el Polygon Concept, el Hypersquare® de PEUGEOT se convierte en una realidad tangible, permitiendo a los conductores descubrir los beneficios y el placer de conducción único que ofrece esta nueva tecnología.
Durante más de un siglo, los automovilistas han conducido con el volante circular tradicional. Hoy, con Hypersquare®, PEUGEOT rompe moldes y reinventa la rueda por completo.
Hypersquare® es más que una nueva forma: es un nuevo enfoque ergonómico del PEUGEOT i-Coc+kpit® y un sistema de control totalmente electrónico para el vehículo.
Está emparejado con la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire, sin enlace mecánico entre la dirección y las ruedas, solo control electrónico puro. Esta tecnología, probada en la industria aeroespacial, estará disponible en un vehículo PEUGEOT de producción a partir de 2027.
Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema innova ajustando la relación de dirección en función de la velocidad. A bajas velocidades, para estacionar o dar la vuelta, Hypersquare® permite maniobras rápidas y sencillas sin mover las manos ni hacer múltiples giros (con una rotación máxima de 170° en cada dirección, un total de poco menos de una vuelta completa, en comparación con tres vueltas completas con una rueda tradicional).
A velocidades más altas, una pequeña entrada de Hypersquare® es suficiente para ajustar la trayectoria del automóvil. La combinación de Hypersquare® y Steer-by-Wire ofrece una capacidad de respuesta y precisión excepcionales a alta velocidad, una comodidad inigualable durante las maniobras y una sensación única de hiperagilidad. Además, la tecnología Steer-by-Wire proporciona la respuesta ideal del camino, filtrando las vibraciones no deseadas y al mismo tiempo brindando información beneficiosa para ayudar al conductor a comprender las condiciones del camino.
DINAMISMO MEJORADO CON UN NUEVO PEUGEOT I-COCKPIT® INMERSIVO
Más alta tecnología que nunca, esta nueva interpretación del PEUGEOT i-Cockpit® introducida en Polygon Concept pone la innovación al servicio de la simplicidad y el placer de conducir.
La forma exclusiva y revolucionaria del volante PEUGEOT Hypersquare® reinventa la ergonomía de la cabina: los controles clave están accesibles al alcance de la mano a través de cuatro cápsulas circulares en cada esquina, lo que le permite mantener las manos en el control de la dirección sin mover un dedo.
Con el PEUGEOT Polygon Concept, el parabrisas se convierte en pantalla. No más pantallas en el tablero: toda la información se refleja en el parabrisas a través de un panel Micro-LED ubicado detrás de Hypersquare®.
Esta innovación ofrece una experiencia inmersiva única para el conductor, con un tamaño de pantalla excepcional: 24 cm de ancho por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31''.
El conductor también puede personalizar la información proyectada en el parabrisas:
Cuando está parado: esta revolucionaria tecnología de visualización conecta el interior y el exterior del automóvil. – los Micro-LED detrás de Hypersquare® son visibles desde el exterior del vehículo, lo que permite mostrar animaciones exclusivas de POLYGON CONCEPT. El color de la iluminación interior y exterior se puede seleccionar mediante un innovador dial giratorio que alberga su propia pantalla LED, que también muestra información como la hora y la temperatura.
Mientras conduce: cada modo (Crucero, Diversión e Hiper) personaliza el entorno visual por dentro y por fuera. Las animaciones interiores y exteriores están armonizadas y sincronizadas en un ecosistema inmersivo. La proyección del parabrisas mejora la sensación de conducción en relación con el camino, creando una experiencia aún más atractiva. Colocado directamente en la línea de visión del conductor, maximiza la seguridad y evita distracciones.
DISEÑO CARISMÁTICO FRANCÉS PARA EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE PEUGEOT
EL DISEÑO FELINO DEL FUTURO Y LA TECNOLOGÍA MICRO LED
Con Polygon Concept, los Micro-LED también dan forma al nuevo frontal de PEUGEOT. La emblemática firma luminosa de tres garras de la marca se reimagina en una disposición horizontal que reafirma con audacia la identidad de PEUGEOT, al tiempo que enfatiza la fuerte presencia del vehículo en la carretera.
Formada por una multitud de pantallas Micro-LED, esta nueva firma luminosa, mientras el vehículo está parado, se anima en la parte delantera y trasera con diversas configuraciones gráficas y de color, inspiradas en pantallas visuales y de audio inmersivas. La sincronización entre la parte delantera y trasera crea un entorno armonioso que realza el motivo de tres garras de PEUGEOT, que ofrece un brillo sin precedentes. Además, en el pilar C del vehículo hay una pantalla Micro-LED específica, situada junto al conector de cable emergente, que ofrece la mejor experiencia de carga. Esta pantalla permite a los usuarios comprobar el nivel de carga del vehículo sin necesidad de entrar en él.
Más allá del nuevo frontal, el Polygon Concept anticipa el lenguaje de diseño general de los futuros PEUGEOT: formas puras, simples y geométricas para una postura más felina que nunca.
Porque el placer también es color, y el Polygon Concept es un manifiesto del entusiasmo de PEUGEOT por el futuro del automovilismo, el prototipo presenta detalles vibrantes y divertidos: paneles de la carrocería, llantas, espuma de los asientos e incluso neumáticos Goodyear grabados con láser.
DISEÑO DE ASIENTOS REVOLUCIONARIO
El innovador diseño de los asientos del PEUGEOT Polygon Concept combina una carcasa impresa en 3D con espuma moldeada de una sola pieza. Esto permite crear formas totalmente nuevas y cómodas, y un diseño limpio y geométrico que los asientos tradicionales tapizados en tela simplemente no pueden ofrecer.
MÁS DIVERSIÓN CON UNAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN INFINITAS
El PEUGEOT Polygon Concept lleva la personalización del vehículo a un nivel completamente nuevo, adaptándose a los gustos de cada persona y a su estado de ánimo.
Tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables, y esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos. Incluso el revolucionario volante Hypersquare® se puede personalizar con una selección de colores y materiales, lo que influye en el ambiente general del habitáculo.
La personalización exterior se extiende desde la parte delantera hasta los neumáticos. Goodyear, socio de PEUGEOT, ha desarrollado una innovadora tecnología láser que permite grabar colores en los flancos de los neumáticos, creando un efecto estilístico único e inesperado, con diferentes colores que se adaptan a las diferentes configuraciones.
Los neumáticos Goodyear del PEUGEOT Polygon Concept también están equipados con la avanzada tecnología inteligente SightLine.
Esta tecnología proporciona información en tiempo real sobre los neumáticos y la carretera a los conductores a través de la pantalla reflectante del i-Cockpit interior. De este modo, mejora la seguridad, el rendimiento y la conectividad. Goodyear SightLine permite al PEUGEOT POLYGON CONCEPT reconocer perfectamente los neumáticos montados al cambiar de configuración. La información que se muestra también se adapta al modo de conducción seleccionado.
Un prototipo, tres creaciones, infinitas posibilidades
URBAN
Elegante, compacto y con un estilo natural, URBAN está diseñado para complementar el paisaje urbano. Sus líneas limpias y sus detalles modernos lo convierten en el complemento perfecto para la vida urbana.
PLAYER
Atrevido, dinámico e inspirado en el rendimiento, PLAYER destaca por su silueta deportiva y su presencia decidida. Diseñado para parecer rápido, incluso cuando está parado.
EXPLORER
Robusto, decidido y listo para la aventura, EXPLORER presenta un exterior resistente con una postura elevada y detalles protectores, diseñado para parecer tan capaz como lo es al conducir. Estas tres configuraciones se han presentado por primera vez hace unos días en POLYGON City, una isla dentro del entorno del juego Fortnite. Se pueden apreciar con más detalle jugando al juego Fortnite.
Un prototipo distintivo con múltiples personalidades y múltiples facetas. Por eso se llama PEUGEOT Polygon Concept.