El canciller de Israel visitó la AMIA

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en el marco de su visita a la Argentina asistió a la sede de Pasteur 633 sede de la AMIA, para compartir un encuentro con dirigentes comunitarios, y rindió homenaje a las víctimas fatales del atentado terrorista contra la AMIA, del que se cumplieron 31 años.
Frente al memorial que recuerda los nombres de las 85 personas asesinadas el 18 de julio de 1994, el canciller israelí depositó una ofrenda floral y encendió una vela en honor a las víctimas. Allí, el gran rabino de AMIA, Eliahu Hamra, pronunció una plegaria para recordar a cada una de las víctimas fatales.
Acompañado por el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish; el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza; representantes diplomáticos, y funcionarios del gobierno israelí, Gideon Sa’ar se reunió con autoridades de numerosas entidades comunitarias que se dieron cita en la sede de Pasteur 633.
Antes de retirarse del edificio, el canciller israelí firmó el Libro de Visitas de la AMIA, dejando sellado así su importante paso por la institución.