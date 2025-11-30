domingo, 30 de noviembre de 2025

Volkswagen Argentina presentó su Informe de Sostenibilidad


El Grupo Volkswagen en Argentina presenta la sexta edición de su Informe de Sostenibilidad, un documento que refleja los avances y compromisos de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) durante el período 2024.


En línea con la estrategia global Way to Zero, este informe detalla los resultados alcanzados en el camino hacia una movilidad más sostenible, inclusiva y responsable, y reafirma el compromiso de Volkswagen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Entre los principales logros del año se destacan

• 87,6% de la energía eléctrica en la planta de Pacheco provino de fuentes renovables.
• Reducción de 3.700 toneladas de plástico y más de 1.100 toneladas de CO2 evitadas mediante innovación en procesos.
• Ahorro de 230.000 m3 de agua al año y una tasa de reciclabilidad del 87% en Córdoba y 79% en Pacheco.
• 1a certificación Great Place to Work y 6o año consecutivo como Top Employer.
• 4,4 millones de kilos de alimentos rescatados, +76.000 horas de capacitación y +600 horas de voluntariado junto a nuestras comunidades.
• Incorporación de factores ASG en el sistema de compensación gerencial y fortalecimiento de los sistemas de compliance y derechos humanos.

El reporte, elaborado bajo los estándares GRI 2021, integra por primera vez los 28 temas materiales identificados en la nueva matriz de sostenibilidad, y expresa de manera tangible cómo Volkswagen integra la sustentabilidad en cada dimensión del negocio.
