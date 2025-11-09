Los obispos argentinos se unen al llamado de León XIV

internacional
Se unen al llamado de León XIV a la paz y la esperanza y en el marco de la 127ª Asamblea Plenaria, enviaron una carta al Papa manifestándole su cercanía, gratitud y oración por su ministerio y su próximo viaje apostólico.
En el contexto de la 127ª Asamblea Plenaria, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) enviaron una carta al papa León XIV para expresarle su afecto filial y la comunión del episcopado argentino con su ministerio.
"Queremos expresarle nuestro afecto filial y la cercanía del Episcopado argentino hacia su persona, ya que en su ministerio reconocemos a Aquel que nos confirma en la fe y anima en la misión", señalaron los prelados.
En la misiva, los obispos manifestaron su adhesión al permanente llamado del Santo Padre a la paz y al fin de las guerras, compartiendo "su esperanza en una humanidad capaz de reconciliarse y reconocerse como una sola familia".
El papa León XIV saluda al presidente del Episcopado
También expresaron su gratitud por la exhortación apostólica Dilexi te, a la que definieron como "un don para la Iglesia y el mundo", y por los frutos espirituales de los recientes jubileos, cuyos participantes "han transmitido el fervor y la esperanza renovada del Pueblo de Dios". Finalmente, encomendaron a Dios el ministerio del papa León XIV y su próximo viaje apostólico con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea, confiando en que "será un signo de reconciliación, esperanza y consuelo para los pueblos que visite". "Con filial afecto y en comunión de oración, lo saludamos en Cristo Buen Pastor", concluyeron.