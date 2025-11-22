Cómo se comportó el turismo

economía
Desde el Observatorio Argentino Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) adelantaron que diversos destinos ya superan las expectativas con porcentajes que estarán por encima del 80% de ocupación.
“Tenemos por delante un gran fin de semana largo en términos turísticos. El movimiento de reservas y expectativas que pudimos medir desde el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara ya nos permite prever que habrá diferentes destinos turísticos de todo el país que tendrán una ocupación por encima del 80%. Esto es reflejo de todo el gran trabajo que se realiza desde el sector privado, en conjunto con las provincias y municipios, así como con el sector público con quienes constantemente articulamos acciones para potenciar el turismo”. afirmó Laura Teruel presidente de la Cámara Argentina de Turismo y agregó “Mucho de este trabajo se ve reflejado en la plataforma Elegí Argentina a la que cada vez más usuarios están ingresando. Argentina tiene todo para ofrecer, vamos a seguir trabajando para que el turismo se siga consolidando como uno de los fuertes motores económicos del país”.
Entre los más elegidos a nivel nacional, se destacaron:
• Ciudad de Buenos Aires con una expectativa de ocupación del 85% y más de 122.700 turistas esperados.
• En Provincia de Buenos Aires al momento: en Mar del Plata, las reservas ya superan el 80%. Pinamar en promedio ya se ubica, también, en el 80%, con Cariló en el 95%. En Villa Gesell las expectativas son positivas, Mar de Las Pampas por encima del 95%. El Partido de la Costa anticipa buenos resultados con gran movimiento en las rutas y Tandil también espera tener un fin de semana colmado de turistas.
• En la Provincia de Córdoba se destacan entre los más elegidos: Villa Carlos Paz 78%; La Falda, Villa General Belgrano, Alta Gracia, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita con el 75% y la Ciudad de Córdoba con el 70%.
• En la Región de Cuyo: Mendoza tiene la expectativa de superar el 80%; San Juan promedia el 65%; en el caso de San Luis: Villa de la Quebrada 95%, Villa Merlo 80% y Potrero de los Funes 70%.
• En el Litoral: Iguazú ya está llegando al 90%, espera un fin de semana colmado. En el caso de Corrientes la provincia se ubica en un promedio del 75% con la Región de Esteros del Iberá en el 82%. En Entre Ríos se destacan: Villa Elisa 95%, Federación 85%, San José 82%, Paraná y Victoria 80% y Gualeguaychú 70%. Por su parte en la Ciudad de Santa Fé y en Rosario la reservas ya se ubican también por encima del 80%.
• En el Norte del país: Jujuy se prepara para un fin de semana largo de buen movimiento turístico, con reservas a nivel promedio general del 70% y la Quebrada de Humahuaca por encima del 80%. En Salta, por su parte, a nivel provincial ya se promedia el 75%. Santiago del Estero – Banda se ubica, también, en el 80% y en el caso de Termas del Río Hondo por encima del 90%. En cuanto a Tucumán: San Javier, Yerba Buena y Tafí Viejo ya superan el 80%mientras la Capital y Tafí del Valle se ubican en torno al 60% de reservas.
• En Patagonia por el momento se destacan: San Carlos de Bariloche arriba del 75% en el caso de Río Negro. En la provincia de Neuquén creen que van a superar en promedio el 75%, San Martín de los Andes ya está por encima de ese valor (76%), Villa la Angostura supera el 80% y Junín de los Andes el 70%. En el caso de Calafate (Santa Cruz) las reservas se ubican en el 70%. Por último, en Tierra del Fuego se destacan: Tolhuin 93% y Ushuaia 77%.