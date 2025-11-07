Franco Colapinto 2026

deportes
Este fin de semana la fórmula 1 lleva todo su poder al Gran Premio de Brasil y Franco estrena su confirmación para la temporada 2026.
Llegó el esperado anuncio del equipo frances de Fórmula 1 Alpine sobre quién será su piloto número dos para la temporada 2026. El anuncio se realizó a las 10:43 por los números que llevan los autos del equipo y el piloto argentino Franco Colapinto será el compañero del francés Pier Gasly en todo 2026.
Gasly ante el anuncio señaló: “Aquí está el hombre. Se anunció para la alineación de 2026. Estoy muy emocionado por lo que está por venir. Espero que el año que viene sea mucho mejor”.
Franco agradeció el cumplido cunado dijo: “Estoy muy feliz de continuar con Pierre, con el equipo. Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene” en relación al nuevo reglamento de la Fórmula 1 y a la espera que el Alpine mejore mucho con los motores Mercedes.
#franco #francocolapinto #colapinto #alpine #fórmula1 #F1 #Brasil @alpinef1team #brazilgp #43