La Asociación del Fútbol Argentino anuncia a Mercado Libre como nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol

Este acuerdo, que se anuncia hoy entre AFA y Mercado Libre, unifica la pasión por el fútbol, ampliando la comunión que une a los hinchas argentinos y la masividad que el deporte lleva a cada rincón del país. Para potenciar su extensión en todo el territorio nacional, Mercado Libre se suma a la Liga Profesional como Naming Sponsor hasta diciembre de 2027.
Mercado Libre, la compañía líder de comercio electrónico con más de 26 años de trayectoria y una fuerte presencia y preferencia en toda Latinoamérica, potenciará sus planes de marketing y comunicación junto a la Liga Profesional para construir una conexión emocional y federal con el deporte que mayor pasión genera.
Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios la posibilidad de acceder a experiencias únicas, entradas para los partidos de la Liga Profesional, sorteos, premios exclusivos y otras novedades, a las que podrán acceder gracias al acuerdo celebrado hoy junto a la Asociación del Fútbol Argentino. En relación con el acuerdo Claudio Tapia, Presidente de AFA, destacó: “Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero. Damos hoy la bienvenida a MERCADO LIBRE como Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol”.
Por su parte, Juan Martin de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina, expresó: “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza.”
Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre, afirmó: “El fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos. Con esta alianza queremos celebrar esa conexión llevando nuestra impronta a la cancha a través de experiencias, comunicación y activaciones únicas y acercarnos aún más a nuestros usuarios. Este acuerdo nos permite conectar con el corazón del deporte más popular del país y seguir fortaleciendo el vínculo con millones de personas”.
Asimismo, Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercial de AFA, agregó: “Nos complace anunciar hoy esta colaboración con Mercado Libre, una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol. Agradecemos a Mercado Libre por la confianza y el apoyo, con la promesa firme de continuar brindando experiencias de valor a cada uno de los patrocinadores de la Liga Profesional del Fútbol Argentino".