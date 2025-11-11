Se realizó la Noche de los Museos

sociedad
La 21a edición de la fiesta de la cultura marcó un récord de asistencia de público y sumó más de 300 espacios que ofrecieron propuestas para disfrutar en familia y con amigos hasta la madrugada. El evento contó con transporte gratuito y una gran apertura protagonizada por Marta Minujín en el Centro Cultural Recoleta.
El sábado 8 de noviembre se realizó luna nueva edición de La Noche de los Museos, la noche cultural más esperada del año. Desde las 19:00 hasta las 2:00 de la madrugada la jornada ofreció una programación especial con entrada libre y sin costo, llenando de arte, música y actividades los distintos barrios. Más de 300 espacios culturales porteños invitaron a sumergirse en propuestas culturales de las que participaron más de 1.200.000 personas. Con actividades dentro y fuera de los sitios habituales, la Ciudad se convirtió en un escenario lleno de creatividad, donde se ofrecieron talleres, visitas guiadas, espectáculos y experiencias interactivas para todas las edades.
La apertura oficial de esta edición se realizó en la terraza del Centro Cultural Recoleta con la inauguración de La Torre de Pisa de spaghettis, la nueva obra de Marta Minujín. El público pudo recorrerla y participar también de una acción colectiva en la que se entregaron los 20 mil paquetes de tallarines que conformaban la obra. La instalación, concebida especialmente para La Noche de los Museos, se proyectó como uno de los momentos más esperados de la velada.
Entre otras novedades, este año La Noche de los Museos sumó un nuevo escenario a metros de Plaza de Mayo: la Casa de la Cultura. El histórico edificio del antiguo diario La Prensa, hoy convertido en espacio cultural tras su última restauración, participó con una propuesta pensada especialmente para la noche. Además, otros 50 espacios se integraron a la red de museos y centros culturales, lo que amplió la oferta de actividades.
Como todos los años, el transporte público fue sin costo para facilitar el recorrido entre sedes. Este año se sumaron los nuevos buses eléctricos y las líneas de colectivos tuvieron servicio gratuito utilizando el pase descargado a través de BOTI o desde la página oficial. Los subtes funcionaron sin costo desde las 19 h del sábado en todas las líneas y el premetro hasta el cierre del servicio. Además, estuvo disponible el sistema Ecobici, que permitió realizar cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos.