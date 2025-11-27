Día de la Movilidad Sostenible: la eficiencia y el desafío circular

tendencias
La movilidad urbana atraviesa una transformación acelerada impulsada por normas que buscan reducir el consumo energético y la huella de carbono. En este contexto, señalan que los plásticos se consolidan como materiales clave para lograr vehículos más eficientes, seguros y alineados con los nuevos estándares ambientales.
Un automóvil promedio contiene 120 kg de plásticos, cerca del 15% de su peso, lo que permite diseños más livianos y eficientes, hasta 50% menos que materiales alternativos. Esto se traduce en ahorros de combustible del 25% al 35% y en una reducción aproximada de 20 kg de dióxido de carbono por cada kilogramo de peso durante la vida útil del vehículo. Además, su aporte a la seguridad es fundamental: paragolpes, tanques de combustible más seguros, cinturones y airbags dependen de polímeros avanzados.
De todas maneras, existe un desafío ambiental global en este sector y por este motivo, en el World Economic Forum, se impulsó un cambio estructural: rediseñar componentes, certificar materiales y ampliar la infraestructura de recuperación. Como la Unión Europea avanza en una normativa que exigirá que los vehículos incorporen 20% de plásticos reciclados en seis años, y 25% en diez, la circularidad será un requisito legal, ambiental y competitivo.
El crecimiento de los vehículos eléctricos, también requiere aún más plásticos livianos para extender su autonomía, incrementando la complejidad del reciclaje si no se desarrollan soluciones a gran escala.
Innovación local en una agenda global
En Argentina, alrededor del 8% de los plásticos producidos se destinan a la industria automotriz y de la movilidad, aportando ligereza, resistencia y eficiencia a múltiples piezas: paneles interiores, carcasas, paragolpes, partes no estructurales, sistemas de iluminación e incluso infraestructura urbana.
En el marco del Día de la Movilidad Sostenible, se destaca la importancia del ecodiseño, la trazabilidad y la certificación para garantizar procesos seguros y transparentes. Herramientas como la Certificación INTI–Ecoplas verifican el porcentaje real de plástico reciclado en productos, alineando a la industria con estándares internacionales.
“La movilidad sustentable necesita innovación y materiales que acompañen el cambio. Los plásticos reciclados permiten fabricar vehículos más livianos, eficientes y duraderos, y al mismo tiempo reintegran residuos al circuito productivo como nueva materia prima”, Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas.
En nuestro país, solo en 2024 se recuperaron 233.200 toneladas de plásticos y otras 30.300 toneladas fueron valorizadas energéticamente, fortaleciendo el empleo verde y reduciendo la presión sobre nuevos recursos, un avance que confirma el potencial de la industria del reciclaje para acompañar al sector automotriz hacia modelos con menor impacto ambiental.