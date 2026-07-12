Así funciona el blindaje tecnológico de la FIFA

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Con una inversión superior a los US$ 1.300 millones, la Copa del Mundo despliega una inédita arquitectura de seguridad basada en: inteligencia artificial, biometría, gemelos digitales, robots y sistemas anti drones.
Con 48 selecciones, 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México y millones de personas movilizándose durante más de un mes, la Copa del Mundo de 2026 obliga a desplegar una arquitectura de seguridad sin precedentes. La combinación de inteligencia artificial, reconocimiento biométrico, gemelos digitales, robots autónomos, sistemas anti drones y una inversión superior a los US$ 1.300 millones en seguridad busca proteger a los espectadores de uno de los negocios deportivos más grandes del planeta.
Solo en Estados Unidos, el Gobierno destinó US$ 625 millones para reforzar la seguridad de las sedes. A eso se suman US$ 365 millones vinculados a defensa y tecnologías antidrones, incluidos US$ 115 millones del Departamento de Seguridad Nacional para contrarrestar aeronaves no tripuladas. Canadá, por su parte, elevó su presupuesto federal de seguridad hasta US$ 365 millones para proteger las sedes de Toronto y Vancouver y México hizo lo propio para las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Pero, según Emmanuel Lucero, IT Manager y líder de IA en Streambe, el verdadero desafío no pasa por sumar más cámaras o más dispositivos: "El verdadero problema no es poner más tecnología, sino lograr que todos esos nodos de información entre Estados Unidos, México y Canadá dialoguen sin latencia, en tiempo real", sostiene.
Del hardware a la inteligencia
El Mundial de Qatar 2022 marcó un punto de inflexión con un centro de comando que integró más de 20.000 cámaras y sistemas de reconocimiento facial. Sin embargo, la diferencia de 2026 está en la capacidad de interpretar esos datos y anticipar incidentes. La FIFA utiliza gemelos digitales en los 16 estadios para representar virtualmente cada recinto y seguir en tiempo real el movimiento del público, la ubicación de los equipos de seguridad y el funcionamiento de la infraestructura técnica. Esa información se combina con analítica basada en IA para detectar cuellos de botella antes de que se conviertan en una emergencia.
"El verdadero salto no es el hardware sino la capa de inteligencia, el cerebro que correlaciona toda esa información", explica el experto de Streambe. A esto se suman sistemas biométricos para el control de accesos, robots autónomos destinados a tareas de inspección y tecnologías anti drones, una de las principales preocupaciones de los organizadores.
Una seguridad que busca anticiparse
Mientras que los sistemas tradicionales permitían revisar qué había ocurrido, la nueva generación de plataformas intenta intervenir antes de que aparezca un problema. Para Lucero, el video por sí solo es reactivo pero la analítica lo convierte en predictivo. Gracias a los gemelos digitales, los organizadores podrán visualizar la densidad de personas dentro de un estadio, detectar concentraciones inusuales y redirigir flujos antes de que se produzca una avalancha o un cuello de botella. Sin embargo, el desafío no termina en los estadios. Un torneo que conecta infraestructuras críticas, transporte, telecomunicaciones, proveedores tecnológicos y millones de usuarios se convierte también en un objetivo de alto valor para los ciberdelincuentes.
Lucero identifica tres amenazas principales: el phishing y el fraude digital contra los hinchas, los ataques de denegación de servicio (DDoS) dirigidos contra plataformas críticas y los intentos de comprometer infraestructura esencial. "Los atacantes rara vez van directo al organizador. Normalmente buscan el eslabón más débil del ecosistema", señala.
Seguridad versus privacidad
El despliegue tecnológico también abre un debate sobre los límites del monitoreo masivo. El reconocimiento facial, la biometría y los sistemas de videovigilancia permiten agilizar controles e identificar riesgos con mayor rapidez, pero también incrementan el volumen de datos personales que se recopilan durante el evento. Para Lucero, la discusión ya no es tecnológica sino de gobernanza. "La tecnología puede cuidar y, al mismo tiempo, convertirse en una herramienta de vigilancia masiva si no se define para qué se usa la información, cuánto tiempo se conserva y quién responde ante los errores", afirma.
Con inversiones que superan los US$ 1.300 millones en seguridad y digitalización, una infraestructura tecnológica distribuida entre tres países y un ecosistema que combina inteligencia artificial, biometría y analítica predictiva, el Mundial 2026 promete convertirse en el mayor laboratorio de seguridad tecnológica aplicado al deporte. Un modelo cuyo impacto probablemente trascienda la Copa del Mundo y termine llegando a aeropuertos, recitales y otros eventos masivos en los próximos años.