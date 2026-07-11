Este domingo Unísono: con Donald y la Música Federal

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Este domingo 12 de julio, a las 18:00, se emitirá una nueva edición de Unísono, el programa federal del Instituto Nacional de la Música (INAMU) que difunde proyectos musicales independientes de todos los estilos y provincias del país.
En esta emisión de Unísono nos acompaña Donald, en el marco de sus 80 años y de la publicación de canciones pertenecientes al Catálogo Music Hall, recuperado por el INAMU.
Además, videos especiales, homenajes y sorpresas. En 301 emisiones, más de 1.800 grupos y solistas de todas las provincias y diversos estilos musicales compartieron sus producciones con todo el país por la pantalla de la Televisión Pública. Con la conducción de Carla Ritrovato, el programa compartirá la música de:
Provincia de Buenos Aires
🎵 Vicky Soule
Provincia de Córdoba
🎵 Santiago Fiuri
Provincia de Santa Fe
🎵 Pilmaiquén Mlikota
Provincia de San Juan
🎵 Salvador Oliva
Provincia de Entre Ríos
🎵 Hueso
Unísono, domingo 12 de julio horario especial: 18:00 por Televisión Pública
Sobre Unísono. Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), es el programa que difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas desde sus hogares. Cada edición cuenta con la presentación de grandes referentes de nuestra música, junto a videos especiales, homenajes y sorpresas únicas.