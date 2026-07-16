Se espera récord de argentinos al MetLife Stadium

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Tras el triunfo de la Selección en semifinales, las búsquedas de vuelos hacia Estados Unidos crecieron un 28%, mientras que el 79% de los canjes continúan siendo sólo de ida rumbo a la gran definición de la Copa del Mundo.
Argentina volverá a disputar una final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Después de imponerse ante Inglaterra y asegurar su lugar en el encuentro decisivo, la Albiceleste buscará el bicampeonato el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.
La ilusión mundialista también se refleja en el comportamiento de los viajeros. Desde la clasificación a cuartos de final, las búsquedas de vuelos hacia Estados Unidos registraron un incremento del 28%, una tendencia que continuó fortaleciéndose a medida que la Selección avanzó en el torneo. Miami continúa siendo la ciudad con mayor participación en las reservas realizadas por clientes de Smiles Argentina, con el 36,2%, seguida por Nueva York-LaGuardia (18,8%), Nueva York-JFK (10,8%), Orlando (6,1%) y Atlanta (5,2%). La fuerte presencia de los aeropuertos neoyorquinos entre los destinos más elegidos confirma que cada vez más argentinos buscan llegar a la sede de la gran final.
Las preferencias de viaje también muestran la confianza de los hinchas en este histórico recorrido. El 79% de los canjes realizados corresponden únicamente al tramo de ida, mientras que quienes ya emitieron sus pasajes proyectan una estadía promedio de 10 días, una señal de que muchos decidieron permanecer en Estados Unidos para acompañar a la Selección hasta el último partido de la Copa del Mundo.
Conocida por recibir algunos de los eventos deportivos más importantes del planeta, la región de Nueva York y Nueva Jersey volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial. El MetLife Stadium será el escenario donde se definirá el nuevo campeón, en una ciudad preparada para recibir a miles de fanáticos gracias a su amplia conectividad aérea, su infraestructura y su variada oferta de alojamiento, gastronomía y entretenimiento.
Para quienes quieran ser parte de este momento histórico, Smiles Argentina ofrece múltiples alternativas para viajar hacia la final. Gracias a su red de más de 50 aerolíneas asociadas, los clientes pueden canjear vuelos hacia Nueva York y acceder fácilmente a la sede del encuentro que definirá al campeón del mundo.
Los clientes de Club Smiles, acceden a tarifas diferenciales en todos los pasajes. Además, con Smiles & Money pueden combinar millas y dinero al momento de emitir sus vuelos. Quienes prefieran comprar sus pasajes sin utilizar millas también cuentan con la modalidad 100% Dinero para vuelos de GOL. Las millas pueden obtenerse a través de Club Smiles, transfiriendo puntos desde bancos y programas de fidelización aliados, comprándolas directamente en Smiles Argentina o acumulándolas al volar con las más de 50 aerolíneas asociadas, ofreciendo distintas alternativas para planificar el próximo viaje. Con la gran final cada vez más cerca, Smiles Argentina acompaña a los hinchas que quieren alentar a la Selección desde las tribunas. Ya sea utilizando millas, combinándolas con dinero o adquiriendo sus pasajes mediante la modalidad 100% Dinero, los clientes cuentan con distintas opciones para vivir en primera persona una definición que puede quedar para la historia del fútbol argentino.