Def Leppard en noviembre al Movistar Arena

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Con más de cuatro décadas de trayectoria, más de 110 millones de discos vendidos en todo el mundo y un legado que marcó para siempre la historia del rock, Def Leppard anuncia su esperado regreso a la Argentina. La banda se presentará el próximo 5 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira por Sudamérica y México, con Extreme como invitados especiales.
Integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, continúa siendo una de las bandas más influyentes y convocantes del rock mundial. Su carrera está repleta de hitos históricos, incluyendo álbumes fundamentales como Pyromania e Hysteria, dos de los discos más exitosos de todos los tiempos, que dieron vida a clásicos inmortales como “Pour Some Sugar On Me”, “Rock Of Ages”, “Animal”, “Love Bites”, “Foolin’” y muchos más.
El anuncio marca el regreso del grupo a Sudamérica tras su multitudinaria gira de 2023 junto a Mötley Crüe, una serie de conciertos que agotó localidades alrededor del mundo y formó parte de un recorrido global que reunió a más de 2,1 millones de espectadores en 27 países y cinco continentes.
Lejos de vivir de su legado, Def Leppard atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. En los últimos años lanzó los exitosos álbumes: Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, este último junto a la Royal Philharmonic Orchestra, consolidando una vigencia pocas veces vista en la historia del rock. Reconocidos por la potencia de sus shows en vivo, Def Leppard sigue conquistando generaciones enteras de fanáticos alrededor del mundo gracias a un repertorio repleto de himnos y una puesta en escena impactante que los convierte en una de las bandas más importantes del rock internacional.
Después de años de espera, una de las agrupaciones más grandes de todos los tiempos vuelve a encontrarse con el público argentino para celebrar un legado que sigue más vigente que nunca.