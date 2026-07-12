Miranda! presenta la canción oficial de La Vuelta 26

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RTVE y La Vuelta, con la colaboración del Principado de Mónaco , revelaron la canción que será la cortina oficial de la próxima edición de la ronda española. ‘Despierto Amándote’ acompañará a deportistas y a la audiencia, desde la salida en Mónaco el 22 de agosto, hasta la última etapa en Granada el 13 de septiembre.
La radio y televisión española presentaron como adelanto del videoclip durante el partido de la selección de fútbol de España en el marco de la Copa del Mundo, lo que generó grandes repercusiones en las redes sociales.
La canción ya está disponible en plataformas y cuenta con un videoclip de estética cinematográfica donde Miranda! se transforma en protagonista de una historia de época ambientada en el Principado de Mónaco . Entre escenarios emblemáticos, vestuarios elegantes y una narrativa visual que evoca el glamour clásico europeo, el dúo recorre distintas postales del destino en clave de fantasía. El video incluye además un cameo especial del bicampeón mundial de Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso.
La canción llegó a la final del Benidorm Fest 2026 , donde logró la quinta posición: “Qué cápsula en el tiempo el Benidorm Fest, parece que fue ayer”, recordó Juliana Gattas. Ale Sergi se ha mostrado satisfecho con que el tema pueda gozar de una segunda vida: “Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a re-escuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música”.
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