BYD lanzó su nuevo C-SUV híbrido enchufable

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Equipado con la tecnología Super Hybrid DM-i desarrollada por BYD, SEAL U DM-i ofrece una experiencia de conducción predominantemente eléctrica, suave y silenciosa, con más de 105 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y hasta 1.105 kilómetros de autonomía combinada, convirtiéndose en una alternativa ideal tanto para el uso diario en ciudad como para viajes de larga distancia. Con esta incorporación a su portafolio, BYD suma un nuevo SUV a la familia DM-i.
"Este nuevo lanzamiento en Argentina representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento en nuestro país y reafirma nuestro compromiso de acercar tecnologías cada vez más innovadoras y accesibles al mercado local. Este modelo llega para redefinir la experiencia dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables, combinando eficiencia, seguridad, conectividad y confort con una autonomía pensada tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia”, destacó Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina
Pensado para ofrecer una experiencia integral de uso, cada BYD SEAL U DM-i se entrega equipada con un cargador domiciliario de hasta 7 kW, un cargador portátil y un cable V2L (Vehicle-to-Load), brindando mayor practicidad y versatilidad tanto en la rutina diaria como en viajes de larga distancia.
BYD SEAL U DM-i ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales de la marca con un precio de USD 47.990 o su equivalente en pesos, consolidándose como una nueva propuesta para quienes buscan combinar eficiencia, tecnología y autonomía.