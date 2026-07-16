Las propuestas en los Museos de la Ciudad

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En el marco de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad del 18 de julio al 2 de agosto, la red de museos públicos porteños presentará una programación especial con actividades pensadas para recorrerlos, descubrir la diversidad de sus colecciones y vivir un receso invernal lleno de historias, creatividad, juego y experiencias para toda la familia.
A lo largo de dos semanas, la Red de Museos BA ofrecerá una propuesta amplia y diversa que incluirá:
- Talleres de arte en los museos Ciudad, Sívori, Gardel, de Arte Popular, Saavedra, MIJU y Quinquela Martín, para descubrir y conectar con sus colecciones.
- Espectáculos de música, circo y teatro en los museos Quinquela Martín, Larreta, Saavedra y MIJU.
- Posta de juegos e intervenciones artísticas en el jardín del MIJU.
- Visitas guiadas en todos los museos y visitas teatralizadas especiales en el Museo Larreta para conocer de manera lúdica su patrimonio.
- Ciclos con proyecciones de películas de producción nacional e internacional en los museos del Cine y Larreta.
Durante estas dos semanas, cada museo se transformará en un espacio de encuentro, exploración e imaginación, al ofrecer propuestas especialmente diseñadas para despertar la curiosidad, fomentar la participación y generar experiencias compartidas entre generaciones. Cada actividad dialogará con el patrimonio propio de cada institución, lo que permitirá descubrir nuevas historias, personajes, obras y objetos a través del juego, la experimentación y la creación.
MuseosBA reúne a los museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: Museo Sívori, Museo Larreta, Museo Fernández Blanco —en sus sedes de Palacio Noel y Casa Fernández Blanco—, Museo de la Ciudad, Museo Histórico Saavedra, Museo de Arte Popular, Museo Perlotti, Museo del Cine, Museo Casa Carlos Gardel, Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) y el Museo Quinquela Martín, recientemente incorporado al área de Cultura.
Programación completa: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/vacaciones-de-invierno-en-los-museos-de-la-ciudad