jueves, 16 de julio de 2026

Las propuestas en los Museos de la Ciudad


cartelera

En el marco de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad del 18 de julio al 2 de agosto, la red de museos públicos porteños presentará una programación especial con actividades pensadas para recorrerlos, descubrir la diversidad de sus colecciones y vivir un receso invernal lleno de historias, creatividad, juego y experiencias para toda la familia.


A lo largo de dos semanas, la Red de Museos BA ofrecerá una propuesta amplia y diversa que incluirá:
- Talleres de arte en los museos Ciudad, Sívori, Gardel, de Arte Popular, Saavedra, MIJU y Quinquela Martín, para descubrir y conectar con sus colecciones.
- Espectáculos de música, circo y teatro en los museos Quinquela Martín, Larreta, Saavedra y MIJU.
- Posta de juegos e intervenciones artísticas en el jardín del MIJU.
- Visitas guiadas en todos los museos y visitas teatralizadas especiales en el Museo Larreta para conocer de manera lúdica su patrimonio.
- Ciclos con proyecciones de películas de producción nacional e internacional en los museos del Cine y Larreta.

Durante estas dos semanas, cada museo se transformará en un espacio de encuentro, exploración e imaginación, al ofrecer propuestas especialmente diseñadas para despertar la curiosidad, fomentar la participación y generar experiencias compartidas entre generaciones. Cada actividad dialogará con el patrimonio propio de cada institución, lo que permitirá descubrir nuevas historias, personajes, obras y objetos a través del juego, la experimentación y la creación.

MuseosBA reúne a los museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: Museo Sívori, Museo Larreta, Museo Fernández Blanco —en sus sedes de Palacio Noel y Casa Fernández Blanco—, Museo de la Ciudad, Museo Histórico Saavedra, Museo de Arte Popular, Museo Perlotti, Museo del Cine, Museo Casa Carlos Gardel, Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) y el Museo Quinquela Martín, recientemente incorporado al área de Cultura.

Programación completa: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/vacaciones-de-invierno-en-los-museos-de-la-ciudad
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