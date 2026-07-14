Épica, Mística, vigencia y un lugar entre los gigantes

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La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a confirmar el extraordinario presente que atraviesa el equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado por Lionel Messi. Con el triunfo sobre Suiza, el vigente campeón del mundo volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo y ratificó una continuidad que ya lo ubica entre las grandes potencias del fútbol internacional.
Por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales, Argentina disputará las semifinales de una Copa del Mundo, una regularidad inédita para el seleccionado nacional en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período. La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.
La edición 2026 también quedará marcada por una particularidad sin precedentes: por primera vez en la historia de los Mundiales, las cuatro primeras selecciones del Ranking FIFA lograron clasificarse a las semifinales. En ese selecto grupo aparece Argentina, reafirmando su lugar entre las máximas referencias del fútbol mundial.
Los números también respaldan el gran momento del seleccionado argentino. Con la victoria frente a Suiza, alcanzó 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Copas del Mundo, producto de diez triunfos y dos empates. Se trata de la segunda mejor racha para una selección sudamericana en la historia del torneo, solo superada por los 13 encuentros invictos que Brasil acumuló entre los Mundiales de 1958 y 1966.
A esa solidez se suma otro dato que refleja el poder ofensivo del equipo: Argentina lleva también 12 partidos consecutivos convirtiendo al menos dos goles en la Copa del Mundo, una demostración de la capacidad goleadora que caracteriza al conjunto de Lionel Scaloni en los últimos años.
La clasificación frente a Suiza también volvió a poner de manifiesto el carácter competitivo del seleccionado argentino en los momentos decisivos. El encuentro representó la decimotercera prórroga disputada por la Albiceleste en la historia de los Mundiales, más que cualquier otra selección. Y el balance continúa siendo ampliamente favorable: Argentina logró avanzar en 11 de esas 13 ocasiones, incluyendo las definiciones por penales, una estadística que refleja su fortaleza en los escenarios de máxima exigencia. Con Inglaterra como próximo desafío, la Selección argentina volverá a buscar un lugar en la final del Mundial, apoyada en un presente que combina historia, continuidad y una competitividad que la mantiene, una vez más, entre los gigantes del fútbol mundial. AFA