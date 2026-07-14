La Academia Nacional de Bellas Artes y el FNA extienden el plazo de su concurso

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Nueva oportunidad para compositores. La Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) prorrogaron el plazo de inscripción a la segunda edición del Premio Composición ANBA-FNA, destinado, este año, a obras corales inéditas, sin acompañamiento instrumental. Podrán participar compositores argentinos o naturalizados residentes en el país, mayores de 18 años y nacidos a partir del 1º de enero de 1986.
Las obras deberán ser inéditas, no estrenadas ni premiadas, y registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Cada composición deberá tener entre 3 y 12 minutos de duración y ser obra de un único compositor , sin coautorías, arreglos ni transcripciones. En caso de usar textos protegidos por derechos de autor, se deberá presentar la autorización correspondiente de los autores o de sus derechohabientes. Las composiciones deberán estar pensadas para coro mixto de hasta 4 voces, con la posibilidad de divisi a due (a dos partes) ocasionales por cuerda, pudiéndose alcanzar así un total de 8 partes reales.
El galardón consistirá en el estreno de la obra a cargo del Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA) durante la segunda mitad de 2026, un premio económico de $2.000.000 (dos millones de pesos) y un diploma de honor. El jurado, intgrado por Pablo Cetta, Marcos Franciosi y Emiliano Linares, podrá otorgar además menciones no dinerarias o declarar desierto el premio si lo considera necesario.
La recepción de obras se realizará hasta el 4 de agosto de 2026, de manera exclusiva a través de la plataforma web del FNA (app.fnartes.gob.ar ). Los aspirantes deberán presentar la partitura con seudónimo, currículum vitae, documento de identidad, autorizaciones para la ejecución y grabación de la obra, certificado del Registro de la Propiedad Intelectual y, en caso de corresponder, la autorización de los autores de los textos utilizados.
El resultado del concurso se dará a conocer en septiembre de 2026 a través de los canales de comunicación oficiales del FNA y del ANBA.